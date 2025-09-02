Χατζηδάκης για 1521: Άμεση επαφή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τους φορολογούμενους

Στη λειτουργία του my1521, του νέου Ολοκληρωμένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως σημειώνει, «θυμάστε πόσο είχε αμφισβητηθεί το 1555 όταν ως Υπουργός Εργασίας το είχα ξεκινήσει; Οι αντιδράσεις ξεχάστηκαν, το 1555, όμως, άλλαξε την καθημερινότητα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, όλων όσων έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είναι που επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με το 1521. Ήταν κάτι που συζητήσαμε με τον Γιώργο Πιτσιλή από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο Υπουργείο Οικονομικών. Το πρόγραμμα έτρεξε, υπήρξε ανάδοχος και χαίρομαι που και ο Κυριάκος Πιερρακάκης στήριξε την προσπάθεια αυτή, η οποία είναι μια προσπάθεια ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Το 1521, λοιπόν, έχει τη φιλοδοξία να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, οι οποίοι μπορούν να το καλούν χωρίς καμία χρέωση και να βρίσκουν λύση στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Έχουμε υποχρέωση να μειώνουμε τους φόρους όσο μπορούμε, αλλά και να εξυπηρετούμε τους φορολογουμένους με τον καλύτερο τρόπο. Η ΑΑΔΕ έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα μπροστά όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της.

Και τώρα με το 1521 η επαφή της με τους φορολογούμενους γίνεται πιο άμεση και πιο σύγχρονη!», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Δείτε την ανάρτηση του: