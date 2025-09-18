Χατζηδάκης: “Δεν συνωμοτούν υπέρ της κυβέρνησης όσοι διεθνώς βλέπουν βελτίωση της οικονομίας”

«Στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο που διοργάνωσε προχθές το Υπερταμείο άκουσα για μία ακόμη φορά εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οίκων να δίνουν συγχαρητήρια, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Για την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του συνολικού κλίματος. Δεν έχουν συνωμοτήσει όλοι αυτοί υπέρ της κυβέρνησης προκειμένου να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Υπάρχει πεδίο κριτικής για την κυβέρνηση και στην οικονομία και αλλού.

Ας στεκόμαστε λοιπόν σε αυτά στα οποία μπορούμε πράγματι να κάνουμε κριτική. Και όχι να ανοίγουμε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να ανοίξει, όχι μόνο δεοντολογικά, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά στη χώρα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να είναι ανακριβές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ σε ερώτηση σχετικά με αναφορές του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση, σχετικά με την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία.

«Πρέπει να μιλήσω ξεκάθαρα», προσέθεσε. «Αυτό που έχει υποστηριχθεί είναι άστοχο και εθνικά επικίνδυνο. Εναπόκειται στην ΕΛΣΤΑΤ, που λειτουργεί με αυτονομία, να απαντήσει. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αφεθεί η ιδέα ότι τα στατιστικά δεν είναι σωστά γιατί κάτι τέτοιο θα έχει επίδραση στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι καθόλου αστείο.

Υπάρχει δημόσια τοποθέτηση χθες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα που είναι επίσης καθηγητής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί με πολύ αυστηρούς κανόνες από την περασμένη δεκαετία και σε απόλυτη συνεργασία με την EUROSTAT. Επομένως, ας έχουμε κάποια όρια. Άλλο η αντιπολίτευση και άλλο αυτό».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως βρισκόμαστε στο μέσο της τετραετίας και είναι λογικό οι κυβερνήσεις στο σημείο αυτό να υποχωρούν δημοσκοπικά. «Αυτό συνέβη και την προηγούμενη τετραετία, παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται με σημαντική διαφορά των άλλων κομμάτων που δεν μπορούν να βρουν πολιτικά και δημοσκοπικά την περπατησιά τους», ανέφερε.

«Το δεύτερο και σημαντικότερο συμπέρασμα από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Η βασική δουλειά μας δεν είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση στο δεύτερο εξάμηνο έχει προγραμματίσει 25 μεταρρυθμίσεις, τα υπουργεία έχουν δεσμευτεί για αυτές, και θα τρέξουν με ρυθμό τέσσερις το μήνα η μία την εβδομάδα. Στο τέλος, αυτό θα μας επιτρέψει να πούμε πως ό,τι είπαμε το κάναμε».

Σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η γενική εικόνα σε σχέση με το 2024 είναι ότι έχουμε αισθητή μείωση από όλες τις πλευρές, κάτι που συνδέεται με διάφορες παραμέτρους. «Για παράδειγμα, η αυστηρότητα τόσο σε επίπεδο επιτήρησης όσο και χορήγησης ασύλου επέδρασε θετικά. Από την άλλη πλευρά δεν είναι μυστικό ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι ασταθής. Τα παρακολουθούμε όλα. Η κατάσταση αυτή την ώρα είναι ελεγχόμενη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στην Κρήτη ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Λέω και ως Κρητικός ότι σε συνεννόηση με τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές πρέπει να βρεθεί μία λύση που θα είναι προς όφελος και της ίδιας της Κρήτης. Αντί να πηγαίνουν πρόχειρα σε κάποιον πολυχώρο χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, καλό θα ήταν να υπάρχει μία υποδομή που θα επιτρέψει στην Κρήτη να δέχεται τους μετανάστες, χωρίς δυσμενείς επιδράσεις στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, την παραγωγική και τουριστική δραστηριότητα.

Το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η Κρήτη επηρεάζεται γιατί είναι πύλη εισόδου. Είναι καλύτερα να βρει κανείς τρόπο διαχείρισης, παρά να παριστάνει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση», κατέληξε.