Χαρίτσης: «Ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες Δένδια;»

«Περισσότερη σεμνότητα» και «όχι να κουνάνε το δάχτυλο» ειδικά από τους υπουργούς που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης κατά τη σημερινή του παρέμβαση στη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, σχολιάζοντας καταρχάς τα όσα ειπώθηκαν νωρίτερα από τον υπουργό Επικρατείας περί «αγροτικού Grexit».

Ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «θράσος των υπουργών αυτής της κυβέρνησης» που «δεν έχει προηγούμενο». «Ποιος οδηγεί τη χώρα σε αγροτικό Grexit; Δεν την οδηγεί η κυβέρνησή σας; Δεν την οδηγεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εσείς στήσατε και προσπαθείτε να συγκαλύψετε;» είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, λέγοντας πως ακούγοντας κανείς τον κ. Δένδια πολλές φορές έχει την εντύπωση ότι δεν ακούει έναν υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά τον υπουργό Οικονομικών και ταυτόχρονα τον υπουργό Εξωτερικών «στη συσκευασία του ενός» και σχολίασε ότι αυτό μπορεί να είναι θετικό για τον ίδιο προσωπικά «και για το παιχνίδι ισχύος εντός της κυβέρνησης» αλλά όχι για τη χώρα. «Γιατί δεν είναι θετικό για τη χώρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας να μας λέει πόσα θα δαπανήσουμε και πού θα τα δαπανήσουμε», συμπλήρωσε ο κ. Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έθεσε ερωτήματα στον κ. Δένδια σχετικά με την πρόταση της Ελλάδας για δανειοδότηση από το πρόγραμμα SAFE, και την απάντηση της Κομισιόν που δεν αποδέχθηκε την πρόταση και ζήτησε μείωση του συνολικά αιτούμενου ποσού, αναφερόμενος σε «ταβάνι 788 εκατ. ευρώ» και πρόταση του ΥΠΕΘΑ για δάνεια ύψους «3 δισ. ευρώ».

Ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει για την εκτόξευση των αμυντικών δαπανών με δέσμευση μόνο για τον τελευταίο μήνα 2,5 δισ. ευρώ καθώς και για τις δηλώσεις του υπουργού σχετικά με τα Rafale και τις φρεγάτες που «δεν κάνουν για το Αιγαίο».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέμεινε ιδιαίτερα σε δύο ερωτήματα προς τον κ. Δένδια. Κατ’ αρχάς αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του γγ του ΝΑΤΟ κ. Ρούτε που την περασμένη Πέμπτη από το Βερολίνο δήλωσε ότι «είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο της κλίμακας που έζησαν οι παππούδες μας» και καλώντας τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει αν η Ελλάδα απειλείται σήμερα από τη Ρωσία και αν βρισκόμαστε στα πρόθυρα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως λέει ο γγ του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις δηλώσεις του κ. Δένδια για «αλλαγή κουλτούρας» και «φέρετρα με σημαίες», ρωτώντας τον κ. Δένδια «ποιους θα βάλετε στα φέρετρα με τις σημαίες; θα βάλετε τους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για το μέλλον τους;» ενώ τον κάλεσε να μιλήσει ξεκάθαρα και να πει αν αυτή τη στιγμή το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης είναι «να εμπλέξει τη χώρα σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες σχεδιάζονται από άλλους».

«Αυτό που κάνετε είναι να ασκείτε ιδεολογική τρομοκρατία. Γιατί ο φόβος σας ο μεγάλος είναι οι κοινωνίες που αντιδρούν στην πολιτική σας. Κι αυτό αφορά κι εσάς, αφορά και όλη τη Δεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη» προσέθεσε ο κ. Χαρίτσης.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ρώτησε: «Υπάρχει κάποιο όριο σε όλο αυτό; Πού μπαίνει το όριο για να νιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προστατευτούν τα συμφέροντα του πανάκριβου αμερικανικού LNG που θα έρθει στην Ευρώπη δια της Ελλάδας και θα το πληρώσουμε εμείς χρυσάφι τα επόμενα χρόνια;».

«Γι αυτό, λοιπόν, μας οδηγείτε σε πολεμικό μνημόνιο, όπως πολύ σωστά το χαρακτήρισε χθες η Σία Αναγνωστοπούλου» προσέθεσε και αναφέρθηκε σε δαπάνες που θα κοπούν από το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη της εργασίας κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη μείωση της νέας ΚΑΠ από την ΕΕ.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης έθεσε ερωτήματα και για το θέμα των προμηθειών από ισραηλινή εταιρεία, με την οποία το ΝΑΤΟ έχει παγώσει τη συνεργασία λόγω σύνδεσης με εκτεταμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφερόμενος στο πυραυλικό σύστημα που «έχει δοκιμαστεί στο πεδίο, δηλαδή στη γενοκτονία στη Γάζα», καθώς επίσης και για την επιστολή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων που καταγγέλλει τον αποκλεισμό των εγχώριων ναυπηγείων από την πρόταση για το πρόγραμμα SAFE.