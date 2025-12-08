Χαρίτσης: «Εγκληματική οργάνωση» οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες

Το δικό του σχόλιο για τις εξελίξεις με τις αγροτικές κινητοποιήσεις έκανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook στάθηκε στις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες που συμμετείχαν στα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Εγκληματική οργάνωση» οι αγρότες για την κυβέρνηση που βγάζει λάδι τους ΟΠΕΚΕΠΕδες.

Δικογραφία για «εγκληματική οργάνωση» σε βάρος αγροτών της Κρήτης επειδή διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά διεκδικώντας το δίκιο τους.

Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους.

Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που άφησε στελέχη και μηχανισμούς της να στήσουν πραγματική εγκληματική οργάνωση για τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ταϊστεί η εκλογική της πελατεία.

Για εγκληματικές ομάδες εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς καν να διερευνηθεί.

Η συκοφαντία, η τρομοκρατία και η όξυνση της κοινωνικής έντασης είναι πάντα τα εργαλεία της Δεξιάς όταν ο χρόνος της στην εξουσία τελειώνει.

Οι αγρότες περιμένουν μήνες τα χρήματά τους και τελικά βλέπουν ψίχουλα.

Οι κτηνοτρόφοι κλαίνε ανήμποροι καθώς χάνουν τα κοπάδια τους.

Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, τα καύσιμα και τα εφόδια γίνονται απλησίαστα.

Σε αυτό το τοπίο ασφυξίας, ο αγροτικός κόσμος μαθαίνει καθημερινά πως τα λεφτά που του έλειψαν έγιναν προκλητικός πλουτισμός για μεγαλοστελέχη της ΝΔ με τις πλάτες του κομματικού κράτους.

Σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις δυναμώνουν γιατί η κατάρρευση της υπαίθρου έχει γίνει καθολικό βίωμα. Οι άνθρωποι της παραγωγής δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό.

Όχι, οι κινητοποιήσεις δεν είναι ακραίες. Είναι κραυγή αγωνίας.

Και γι’ αυτό η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους.

Την Πέμπτη θα είμαι στα μπλόκα της Θράκης. Κι αν φάω πάλι μήνυση όπως πριν λίγο καιρό στην Καρδίτσα, δεν πειράζει.

Με τους αγρότες. Μέχρι τη δικαίωση.