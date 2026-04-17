Χαρδαλιάς: «Επεκτείνεται ο ποδηλατόδρομος στα Βριλήσσια – Έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα»

Την ανάπλαση και επέκταση του ποδηλατόδρομου επί της οδού 25ης Μαρτίου στα Βριλήσσια, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 1,37 εκατ. ευρώ, προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης και ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Δημήτρης Φραγκάκης.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση σε τμήμα της 25ης Μαρτίου μήκους 730 μέτρων και έκτασης 11,7 στρεμμάτων, σε μια περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας, πλησίον του σταθμού του Προαστιακού και της κεντρικής πλατείας της πόλης. Ειδικότερα, θα ανακατασκευαστεί πλήρως το οδόστρωμα με νέα ασφαλτόστρωση, σήμανση, πεζοδρόμια με «οδηγούς» τυφλών και φρεάτια ομβριών, ενώ σε όλο το μήκος των έργων θα δημιουργηθεί ειδική ζώνη πλάτους 2 μέτρων αποκλειστικά για την κίνηση ποδηλάτων και πεζών. Παράλληλα, θα γίνει φύτευση δέντρων και θάμνων σε παρτέρια με τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος, ενώ θα οριοθετηθούν και θέσεις στάθμευσης παραπλεύρως της οδού.

«Η επέκταση του ποδηλατοδρόμου στα Βριλήσσια αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων που υλοποιούμε με συνέπεια σε όλη την Αττική, δίνοντας έμφαση σε έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Παράλληλα, επενδύουμε στρατηγικά στην προώθηση του ποδηλάτου και των ήπιων μορφών μετακίνησης, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και ανθρώπινο αστικό περιβάλλον για όλους.

Στον Δήμο Βριλησσίων, το σύνολο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται από την Περιφέρεια Αττικής αγγίζει τα 15,5 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βούλησή μας να επενδύσουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Πατήματος, παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου, καθώς και έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού σχολικών και δημοτικών υποδομών. Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που απαντά σε χρόνιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο λειτουργική και βιώσιμη πόλη».

Ο κ. Χαρδαλιάς έκλεισε σημειώνοντας ότι η άριστη συνεργασία με τον δήμαρχο αποτελεί καθαριστικό παράγοντα για την ταχεία υλοποίηση του έργου.

Από πλευράς του, ο κ. Πισιμίσης ευχαρίστησε την Περιφέρεια και τον περιφερειάρχη εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης με την οποία η πόλη θα αποκτήσει ένα σημαντικό έργο υποδομής, «μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί ένας συνεκτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχει τον αστικό ιστό των Βριλησσίων, ώστε να δώσουμε πραγματικά μια πολύ απτή ώθηση στην εναλλακτική, βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη», όπως είπε ο δήμαρχος.