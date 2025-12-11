Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζέττας Μακρή μετά από μήνυση του Δημήτρη Μαρέδη

Υπέρ της άρσης τάχθηκαν 222 βουλευτές και κατά 26

Ήρθη η ασυλία της Ζέττας Μακρή μετά από μήνυση του Δημήτρη Μαρέδη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:28

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η αίτηση της άρσης ασυλίας της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή για να κριθεί στη δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της βουλευτού τάχθηκαν 222 βουλευτές, κατά δήλωσαν 26 βουλευτές και «παρών» 12 βουλευτές. Την άρση της ασυλίας της ζήτησε και η ίδια η κ. Μακρή, μετά από έγκληση της οποίας, ο κ. Μαρέδης καταδικάστηκε ομόφωνα για απόπειρα εκβίασης.

