Ζέττα Μακρή: “Ο Μαρέδης με εκβίαζε να του καταβάλλω χρήματα για να μη με συκοφαντεί”

Επί της αιτήσεως άρσης ασυλίας της βουλευτού της ΝΔ Ζέττας Μακρή για μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο Δημήτρης Μαρέδης, αποφασίζει σήμερα η Βουλή.

Στην απόπειρα εκβίασής της από τον Δημήτρη Μαρέδη αναφέρθηκε η Ζέττα Μακρή λίγο προτού τεθεί σε ψηφοφορία η αίτηση άρσης ασυλίας της.

«Από τον Σεπτέμβριο του 2024 δεχόμουν συνεχώς δυσφημιστικές και εκβιαστικές πιέσεις από τον ιδιοκτήτη ιστοσελίδας, ψυχαγωγικού ραδιοφώνου και πανελίστα Δημήτρη Μαρέδη. Με εκβίαζε να του καταβάλω χρήματα για να μην αναρτά στην ιστοσελίδα σε βάρος μου συκοφαντικά δημοσιεύματα. Όχι να γράφει θετικά για μένα ή να μην αποκαλύψει κάτι σε βάρος μου αλλά για να μην με συκοφαντεί. Θεώρησα ότι ήταν κάτι παροδικό. Τα δημοσιεύματα πολλαπλασιάστηκαν, οι πιέσεις εντάθηκαν. Σε συνεννόηση με την αστυνομία, ο πανελίστας Δημήτρης Μαρέδης συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Υπέβαλα εναντίον του έγκληση. Το αποτέλεσμα ήταν ο Δημήτρης Μαρέδης να καταδικαστεί ομόφωνα χωρίς ελαφρυντικά για απόπειρα εκβίασης με ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη. Ό,τι περιέλαμβανε η έγκλησή μου κατατέθηκε και στο δικαστήριο και οδήγησε στην ομόφωνη καταδίκη του. Ο Δημήτρης Μαρέδης, αμέσως μετά την κατάθεση της έγκλησης, κατέθεσε εναντίον μου τη μήνυση επί της οποίας καλείστε τώρα να αποφανθείτε αν θα πρέπει να αρθεί ή όχι η ασυλία μου», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συνέχισε:

«Θέλω να σας πω πως ο Δημήτρης Μαρέδης είναι μέλος μιας ομάδας, μιας παρέας που στο Βόλο αντιδρά πάντοτε στις διώξεις εναντίον της με αυτόν τον τρόπο, με κατάθεση μηνύσεων που έχουν ως σκοπό να κάμψουν ψυχολογικά ή και οικονομικά εκείνους οι οποίοι θίγονται. Είναι μια τακτική η οποία ακολουθείται και κάποιες φορές έχει και επιτυχία αλλά όχι σε εμένα. Δεν είναι υπόθεση αυτό που κάνω, είναι γεγονός. ‘Αλλωστε μετά την καταδίκη του δέχθηκα ομοβροντία επιθέσεων, δημόσιων, χυδαίων συκοφαντικών, απαράδεκτων, σε κάθε περίπτωση ποινικά ελεγκτέων. Ζήτησα από την επιτροπή την άρση της ασυλίας μου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι το να μαίνεται αυτή η αχρεία ανήθικη διαδικασία, με εκβιαστικές μεθοδεύσεις και με χρήματα τα οποία προσημειώθηκαν και πιάστηκαν, είναι μια διαδικασία πάρα πολύ χοντρή, η οποία αφορά όλο το κοινοβούλιο και αφορά και την ΚΟ της ΝΔ.

«Πάρα πολλές φορές εδώ μέσα στη Βουλή, ρώτησα γιατί δεν στηρίζετε τη βουλευτίνα σας που πραγματικά όποιος αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν τα κυκλώματα αυτά, τι σημαίνει ο Μπέος και τι κάνει ο Μπέος στο Βόλο, όποιος αντιλαμβάνεται ποια μαφία υπάρχει στο Βόλο, με τις δικές σας πλάτες, καταλαβαίνει τι αποθέματα δυνάμεων έπρεπε να μαζέψει μια βουλευτίνα, η κ. Μακρή, για να μπει στη διαδικασία της μήνυσης και να μην υποκύψει στον εκβιασμό», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και σχολίασε: «Μου προξενεί τρομερή εντύπωση ότι δεν έχετε στηρίξει τη βουλευτή σας, ότι δεν έχετε πάρει θέση.

Τη βρίζει ο Μπέος και της επιτίθεται και τη λέη βοσκοπούλα και αν έχει πάρει επιδοτήσεις. Δεν τα έχετε πάρει είδηση; Γιατί δεν την στηρίζετε όταν έχει καταγγείλει ότι είναι θύμα εκβίασης από δημοσιογράφο ο οποίος εμφανίζεται σε τηλεοπτική εκπομπή πανελλήνιας εμβέλειας. Υπερασπίζεστε την ελευθερία του δημοσιογράφου κ. Τριαντόπουλε; Εσείς που είστε από το Βόλο…».

Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή μαίνονται φοβεροί εκβιασμοί μέσα στο κόμμα της ΝΔ, «ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αλληλοεκβιάζεστε. Κύριε Βορίδη εκβιάσατε από αυτό το βήμα. Είπατε “δεν μιλάω ακόμα, θα μιλήσω όταν είναι η ώρα”. Σας προστάτευσαν, δεν μιλήσατε ποτέ και τα ίδια κάνει αυτή την ώρα ο “φραπές” επάνω με τις πλάτες σας. Ο Μυλωνάκης γνωρίζει τις συνομιλίες των βουλευτών, τα έχει πει ο κ. Μπουκώρος. Το Μαξίμου ενημερώνει βουλευτές. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος που μάζεψε τα κουράγια του και είπε “εγώ δεν θα υποκύψω”. Γιατί δεν την υπερασπίζεστε; Ποντάρετε σε ανίερες συμφωνίες», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε ότι ο Μπέος ελέγχει το δικαστικό σύστημα στο Βόλο.

Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη: «Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα να αναφέρεται με αυτούς τους χαρακτηρισμούς σε βουλευτές μας και συνολικά στην παράταξη. Την παραδίδω στην κρίση, για να μην πω στη χλεύη του ελληνικού λαού».