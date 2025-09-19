Σαμαράς για Τέμπη: “Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους”

Παρέμβαση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχετικά με το αίτημα γονέων για εκταφή των παιδιών τους.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην απόρριψη του αιτήματος για την εκταφή των σορών των παιδιών αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους».

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» σημειώνει και όπως υπογραμμίζει «είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, από το πρωί της Δευτέρας (15/9), καθώς έχει απορριφθεί το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του. Πρόκειται για τον Πάνο Ρούτση που ξεκίνησε απεργία στο Σύνταγμα έξω από την Βουλή στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.