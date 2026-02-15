Αντώνης Σαμαράς για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: «Σπάνιο πολιτικό ήθος»
Τι ανέφερε σε δηλώσεις του
Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στο ήθος της Άννας Ψαρούδα -Μπενάκη που πέθανε σε ηλικία 92 ετών.
«Η απώλεια της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών, της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στεναχωρεί όλους εμάς που πορευτήκαμε μαζί. Γιατί εξέφρασε ένα σπάνιο πολιτικό και ατομικό ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.
