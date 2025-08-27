Ανείπωτη θλίψη για τον Κώστα Πυλαρινό – Αποχαιρετισμός από τον Νικήτα Κακλαμάνη

«Η πολιτική του πορεία ήταν μακρά και γεμάτη σημαντικούς σταθμούς, προσφέροντας πάντα με όλες του τις δυνάμεις στην Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τον Πολιτισμό» σημειώνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τον Κώστα Πυλαρινό, σε δήλωσή του με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ και επί πολλά χρόνια προέδρου της Ενώσεως των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

Συγκεκριμένα ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Σήμερα αποχαιρετώ με ανείπωτη θλίψη έναν ευπατρίδη της πολιτικής, έναν σπουδαίο άνδρα αλλά και έναν έμπιστο και στενό φίλο στην πορεία της ζωής, τον Κώστα Πυλαρινό.

Η πολιτική του πορεία ήταν μακρά και γεμάτη σημαντικούς σταθμούς, προσφέροντας πάντα με όλες του τις δυνάμεις στην Ελλάδα, την Ορθοδοξία και τον Πολιτισμό.

Υπήρξε στενός συνεργάτης του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου.

Όταν κηρύχθηκε η Δικτατορία στη χώρα ήταν ο πρώτος δημόσιος υπάλληλος που παραιτήθηκε και κατέφυγε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μετά τη Μεταπολίτευση διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας και της γενέτειράς του, της Θεσσαλονίκης.

Αργότερα διετέλεσε ΓΓ Βιομηχανίας (1989), εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στη θέση του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, ΓΓ Τύπου και Πληροφοριών και εκπρόσωπος Τύπου της Κυβέρνησης Μητσοτάκη (1990-91), Γενικός Διευθυντής της ΝΔ (1992-1993), βουλευτής Επικρατείας (1993) και πρόεδρος της Ενώσεως των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (2005-2018) την οποία ανέδειξε με το έργο του σε θεσμό ανεγνωσμένου κύρους.

Με το ίδιο πάθος και την ίδια ανιδιοτέλεια που πάντα τον διέκρινε, υπηρέτησε την Εκκλησία της Ελλάδος ως Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών της Υπηρεσιών (1998-2008) και για το σύνολο της προσφοράς του τιμήθηκε από την Ιερά Σύνοδο με τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Παύλου.

Ίδρυσε το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (1991) και υπήρξε εμπνευστής και πρωτεργάτης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, πόλης που τόσο αγάπησε.

Φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν τη θλίψη μου αλλά και το μέγεθος της παρακαταθήκης του στην πολιτική ζωή της χώρας.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».