Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη: «Αυτοί που εκπροσωπείτε πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή» – Πυρά για «Χωριάτικο» και ΦΠΑ

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η τριτολογία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Βουλή, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, με αιχμή την οικονομική πολιτική, τη θεσμική λειτουργία του κράτους και την υπόθεση «Χωριάτικο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται τη συναίνεση μόνο όταν πρόκειται για δικές της προτάσεις, ενώ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών στην αντιμετώπιση της οικονομικής παραβατικότητας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πολιτικές ευθύνες για την οικονομική κρίση, στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Γίναμε και Λαφαζάνηδες – Αυτοί που εκπροσωπείτε πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή»

Απαντώντας σε χαρακτηρισμούς που, όπως υποστήριξε, διατυπώθηκαν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της ιστορικής πραγματικότητας.

«Γίναμε και “Λαφαζάνηδες” σήμερα. Προσέξτε, φοβερά πράγματα! Γίναμε και “Λαφαζάνηδες”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, υποστήριξε:

«Μάλλον ξεχνάτε ποιοι πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα στη δραχμή. Και, σίγουρα, δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτοί που εκπροσωπείτε σήμερα, κύριε Πιερρακάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην κριτική του για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

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«Αυτοί που σήμερα εκπροσωπείτε είναι αυτοί που πήγαν να σπρώξουν την Ελλάδα το 2009 και το 2012 στη δραχμή και σήμερα το παίζετε υπεύθυνη δύναμη», είπε, προσθέτοντας: «Έχουμε θεσμική μνήμη».

Ανδρουλάκης: «Συναίνεση είναι να συμφωνούμε στις ανάγκες της κοινωνίας»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έννοια της πολιτικής συναίνεσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να ταυτίζεται με την αποδοχή των κυβερνητικών επιλογών.

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«Συναίνεση γίνεται σε αυτά που θέλει η κοινωνία», ανέφερε, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις θεσμικές αλλαγές που συζητούνται.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε αρχικά στον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας από τη Δικαιοσύνη, επικρίνοντας τη λογική ότι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να λειτουργεί χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

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Επικαλέστηκε μάλιστα δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

«Τι ήθελαν οι Έλληνες στο Σύνταγμα; Να μπορεί ο Γεωργιάδης να λέει “έχω 157 βουλευτές, δεν μας ελέγχει κανείς” ή αυτό που λέω εγώ “όσους και να ’χεις, θα σε ελέγξει η δικαιοσύνη”;», διερωτήθηκε.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η συναίνεση πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

«Συναίνεση είναι να συμφωνούμε στις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τις οποίες περιφρονείτε σταθερά», υπογράμμισε.

Ηγεσία Αρείου Πάγου: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του τρόπου επιλογής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή της διαδικασίας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Όπως υποστήριξε, η επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβέρνησης.

Αντιπρότεινε τη συμμετοχή ενός διευρυμένου εκλεκτορικού σώματος, στο οποίο θα εκπροσωπούνται δικαστικοί λειτουργοί, δικηγορικοί σύλλογοι, πρυτάνεις και βουλευτές όλων των κομμάτων.

«Με τι συναινεί η κοινωνία; Με το να επιλέγει την ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή ένα διευρυμένο δικαστικό σώμα, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι πρυτάνεις και βουλευτές όλων των κομμάτων;», ανέφερε.

Social media: Κατά της οριζόντιας απαγόρευσης για τους ανηλίκους

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επέκρινε την επιλογή μιας οριζόντιας απαγόρευσης, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση.

«Σε τι συναινούν οι γονείς; Στην οριζόντια απαγόρευση αλά τούρκα πρόσβασης στα social media; Ή με όρους ηλικιακούς και ωριμότητας, όπως λένε οι παιδοψυχολόγοι;», διερωτήθηκε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς τους, αντί να εφαρμόζονται ενιαίοι περιορισμοί χωρίς διαφοροποιήσεις.

«Χωριάτικο»: «Πού είναι τα σύγχρονα εργαλεία που κόστισαν εκατομμύρια ευρώ;»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση «Χωριάτικο», θέτοντας ευθέως ζήτημα αποτελεσματικότητας των φορολογικών και ελεγκτικών μηχανισμών.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον κατηγόρησε ότι δεν έδωσε απαντήσεις για την υπόθεση.

«Και πάμε στο “Χωριάτικο”, που δεν είπατε κουβέντα, κύριε Πιερρακάκη. Κουβέντα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε ερωτήματα για τη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

«Πού είναι τα σύγχρονα εργαλεία που κόστισαν εκατομμύρια ευρώ; Πού είναι; Δεν είδαν τους τζίρους και τις κερδοφορίες; Να πουν “ώπα, κάτι δεν πάει καλά”», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως οι ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες.

«Θα μας πείτε γιατί 7,5 χρόνια διακυβέρνησης δεν κάνατε τίποτα για αυτούς τους απατεώνες;», πρόσθεσε.

Η αναφορά του αφορά την υπόθεση που έχει απασχολήσει τις διωκτικές και δικαστικές αρχές για καταγγελλόμενες οικονομικές παραβάσεις. Οι αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές παραλείψεις αποτελούν πολιτική κριτική και δεν συνιστούν διαπιστωμένη ευθύνη συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών.

Επίθεση για τον ΦΠΑ: «Στο αλεύρι και στο ρύζι δεν περνά η μείωση, αλλά στα δικά σας προϊόντα περνά;»

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατική στάση σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Πιερρακάκη, αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι η μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ δεν θα μεταφερθεί στις τελικές τιμές, εξαιτίας της κερδοσκοπίας.

«Είστε Πρόεδρος του Eurogroup. Εξηγήστε μου, πώς περνάει η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα που προτείνετε εσείς αλλά δεν μπορεί να περάσει στην τιμή των προϊόντων που προτείνουμε εμείς γιατί θα υπάρξει κερδοσκοπία;», ρώτησε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε βασικά είδη διατροφής.

«Δηλαδή, στο αλεύρι δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Στο ρύζι δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ. Στις πατάτες δεν περνάει η μείωση του ΦΠΑ», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τελικά τη δυνατότητα μετακύλισης της μείωσης του φόρου στις τιμές ορισμένων προϊόντων, ενώ προηγουμένως απέρριπτε αντίστοιχες προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Στα είδη που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία -και έχουμε και εμείς προτείνει εδώ και δύο χρόνια-, ξαφνικά μετά από δύο χρόνια η κυβέρνηση δέχεται ότι περνάει η μείωση στο ράφι και τη νομοθετεί», είπε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε τον υπουργό να εξηγήσει τη λογική πίσω από τις κυβερνητικές επιλογές.

«Εξηγήστε μου, λοιπόν, εσείς ποια είναι η οικονομική φιλοσοφία για να καταλάβουμε και εμείς και οι Έλληνες πολίτες», κατέληξε.