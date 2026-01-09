Ανδρουλάκης: «Ο τρόπος που γίνεται η απολιγνιτοποίηση από τη ΝΔ, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Μητσοτάκη»

«Ο τρόπος που γίνεται η απολιγνιτοποίηση από τη ΝΔ, με την κατανομή του ενεργειακού χώρου, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον «ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5», πρώτο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «εθνικά επιζήμιο τον ξαφνικό θάνατο της υπερσύγχρονης μονάδας, που είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες σε όλη την Ευρώπη», προσθέτοντας ότι «είναι εθνικά επιζήμια και η επιλογή να έχουμε ως Ελλάδα μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ακόμη ότι «τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών με το κόστος ζωής, τις βιώνει όλη η Ελλάδα, αλλά περισσότερο από κάθε Έλληνα το βιώνετε εσείς, στη Δυτική Μακεδονία, όπου χιλιάδες νέοι άνθρωποι φεύγουν, η περιοχή έχει μαραζώσει και βρίσκεται σε οικονομικά και δημογραφικά αδιέξοδα».

Απευθυνόμενος στους δεκάδες εργαζόμενους και φίλους του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από την πύλη του ΑΗΣ, ο κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε «πού είναι τα 7,5 δισ. που υποσχέθηκε ως επενδύσεις ο πρωθυπουργός», τονίζοντας, παράλληλα, ότι το κόμμα του «έχει ως στόχο το φθηνό κόστος ενέργειας για τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μεταποιητή και μάλιστα με ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για τη χώρα».

«Υπάρχει δυνατότητα, η απολιγνιτοποίηση να γίνει ομαλά και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα, αλλά στην κυβέρνηση έχουν κάνει μια άλλη επιλογή, που είναι εθνικά επιζήμια, γι’ αυτό είμαι εδώ, για να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί σας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατέληξε δε, λέγοντας ότι «είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή» και απηύθυνε πρόσκληση «σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να στηρίξει την προσπάθειά μας να βάλουμε μαζί ένα τέλος στη διαφθορά, την αλαζονεία της ΝΔ, μιας κυβέρνησης που δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, αλλά τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών και ιδιαίτερα στο θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε τις παραπάνω δηλώσεις έξω από την πύλη του «ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5» καθότι δεν του επιτράπηκε η είσοδος στο εσωτερικό του εργοστασίου. Το γεγονός αυτό σχολίασε με έντονο τρόπο, λέγοντας ότι «η διοίκηση της ΔΕΗ μας αρνήθηκε την είσοδο, χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες, που όμως εξέλιπαν το 2023, όταν επισκέφθηκε την ίδια μονάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στη ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Γιάννης Φασίδης, ο οποίος διατύπωσε το αίτημα των εργαζομένων, για λόγους «ενεργειακής ασφαλείας της χώρας να συνεχιστεί η λειτουργία της “ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5” και να συνεχίσει να υπάρχει ο λιγνίτης στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόντες ήταν ο βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη καθώς και στελέχη και μέλη του κόμματος από την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα.

Το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τη Φλώρινα, όπου θα συναντηθεί με νέους επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το εμπορικό κέντρο της πόλης.