Ανδρουλάκης: Η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών

Το δικό του μήνυμα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έστειλε το βράδυ της Τετάρτης 10/12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» του ΕΡΤnews ανέφερε ότι «συναντώ ανθρώπους από τα αστικά κέντρα που πλέον καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οι άνθρωποι που συντηρούν την ύπαιθρο είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταποιητές και ο αγώνας τους είναι δίκαιος».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε «πήγα στα μπλόκα των αγροτών, έκατσα πολλή ώρα και συζήτησα με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων. Τους είπα τις απόψεις μας, δεν πήγα εκεί για να τους χαϊδέψω τα αυτιά. Λαϊκισμός είναι να πηγαίνεις στον καθένα και να του λες αυτά που θέλει να ακούσει. Ας πάει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει εκεί με τον απλό κόσμο που αγωνιά και είναι απελπισμένος».