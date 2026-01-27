Ανδρουλάκης για Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος: “Η μνήμη φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας”

Το δικό του μήνυμα για την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μέσω δήλωσης του.

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης σε μια από τις πιο σκοτεινές και βάρβαρες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος.

«Σήμερα που οι ακραίες ιδεολογίες και η ρητορική μίσους επανεμφανίζονται, η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μάχη απέναντι στη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή φανατισμού και βίας», κατέληξε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.