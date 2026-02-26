Ανδρουλάκης: “Δικαίωση και ήττα του παρακράτους η απόφαση του δικαστηρίου για το Predator”

Δικαιωμένος δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Δικαστηρίου να καταδικάσει εμπλεκόμενους στην υπόθεση των υποκλοπών. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «μεγάλη ήττα του παρακράτους που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός την απόφαση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι το αποτέλεσμα της μήνυσης που είχε καταθέσει το 2022 ενώ τόνισε πως «εκθέτει και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι».

Όπως ανέφερε, «με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας», ενώ άφησε αιχμές για υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη που επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, από αυτόν τον αγώνα που, όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, «αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη».

Υπογράμμισε ότι παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλει τη σημαία αυτής της μάχης, «γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή».

Τόνισε ότι «ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας».

Κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του. «Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.