Ανοίγει ο φάκελος “Predator” – Οι καταδικασθέντες μαζί με άλλους εμπλεκόμενους θα ελεγχθούν για κατασκοπεία

Μετά την έκδοση της απόφασης για την υπόθεση υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη για ποινικό έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων για συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο κ. Παυλίδης, μεταξύ αυτών, ζήτησε να ελεγχθούν για κατασκοπεία στην πλημμεληματική της μορφή, για τους τέσσερις καταδικασθέντες επιχειρηματίες και άλλα έξι πρόσωπα, αλλοδαποί και ημεδαποί.

Όπως είπε ο εισαγγελέας της έδρας: «Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων».

Έτσι ζήτησε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών πρακτικά της δίκης για:

-Τον ιδιοκτήτη της προπληρωμένης κάρτας με την οποία αγοράστηκαν τα “μολυσμένα” SMS που εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πρόσωπα, ώστε να ελεγχθεί για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ίσως πρέπει να συσχετίσουν με αυτήν την δικογραφία οι μηνύσεις των κκ Ανδρουλάκη και Κουκάκη» ανέφερε.

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τον παραπάνω μάρτυρα καθώς και για στέλεχος μίας εκ των εμπλεκόμενων με το Predator εταιρειών.

-Να αξιολογηθούν ποινικές ευθύνες έξι συγκεκριμένων προσώπων, αλλοδαπών και ημεδαπών, που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν, αλλά και των τεσσάρων καταδικασθέντων για τους οποίους ο κ. Παυλίδης κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

-Να ελεχθούν για ψευδορκία όσον αφορά την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής το 2022 ένας εκ των καταδικασθέντων επιχειρηματιών και ένα στέλεχος μιας εκ των εμπλεκομένων εταιρειών.

Οι ποινές των 4 καταδικασθέντων

Ποινή 126 χρόνων και 8 μήνες με εκτιτέα τα 8 που είναι και το «ταβάνι» με βάση τον Ποινικό Κώδικα επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τους 4 καταδικασθέντες στην υπόθεση “Predator”.

Το δικαστήριο απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικών στους οποίους επέβαλε κατά συγχώνευση ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών με 8 χρόνια από αυτά να είναι εκτιτέα.

Ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ανακοίνωσε την ετυμηγορία του κρίνοντας ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο πρόεδρος αποδείχθηκε την εισαγγελική πρόταση και χαρακτήρισε κάποιες πράξεις που αφορούν 87 τηλέφωνα, σε διαπραχθείσες κατά συρροή και όχι κατ’ εξακολούθηση, όπως τους αποδόθηκε αρχικά.