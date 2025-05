Πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με συνεκτικό πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων ώστε να μπουν κανόνες στην αγορά και στον καθορισμό των τιμών, εξήγγειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη ομιλία του στο 6ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τίτλο «The world in a new synthesis», στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

– Τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών, ξένων και ελληνικών.

– Την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

-Τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε το καταναλωτικό κίνημα να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη.

«Με αυτές τις παρεμβάσεις θα μπουν κανόνες στην αγορά και στις πολυεθνικές. Μόνο έτσι ο ελληνικός λαός δεν θα πληρώνει με “καπέλο” το ίδιο προϊόν που άλλοι Ευρωπαίοι -με υψηλότερους μισθούς- το αγοράζουν φθηνότερα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως πρόσθεσε, «ο σημερινός κόσμος μετασχηματίζεται ραγδαία και το στοίχημα είναι εάν αυτή η μετάβαση θα γίνει με βάση τις αξίες της συνεργασίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης ή αν θα παραδοθούμε ξανά σε λογικές ισχύος και ανταγωνισμού που οδήγησαν την ανθρωπότητα σε κρίσεις και πισωγυρίσματα».

Ακόμη, σημείωσε ότι «για την πατρίδα μας αλλά και για τον προοδευτικό κόσμο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να τραβήξουμε προς τα εμπρός. Με μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη. Με μια Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου. Η επιλογή είναι ιστορική και είναι στα χέρια μας».

Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να αναβαθμίσει κάθε συντελεστή της εθνικής ισχύος, όπως το δημογραφικό, το κοινωνικό κράτος, την άμυνα, την οικονομία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς με μακροπρόθεσμο σχέδιο αλλά και αποφασιστικότητα.

“Να δώσουμε ισχυρή ώθηση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία”

«Στον κρίσιμο τομέα της αμυντικής παραγωγής, έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε την ιστορική συγκυρία. Οφείλουμε να πάψουμε να είμαστε απλώς καταναλωτές αμυντικού εξοπλισμού με τα χρήματα του ελληνικού λαού και να μετατραπούμε το γρηγορότερο δυνατό σε παραγωγούς και συμπαραγωγούς, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη μέχρι τώρα πολιτική της σε αυτόν τον τομέα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο ΟΟΣΑ αποδόμησε το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης των φορολογικών βαρών εξηγώντας παράλληλα τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο πέτυχε το υπερπλεόνασμα. Στάθηκε ιδιαίτερα στο τεράστιο κόστος ζωής, για το οποίο «απαιτούνται ισχυρή πολιτική βούληση και γενναίες θεσμικές παρεμβάσεις, για να μπει -επιτέλους- τάξη στην ασυδοσία των καρτέλ».

«Ως αυριανή κυβέρνηση έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, για να αποκτήσουν οι νέοι άνθρωποι πρόσβαση σε φθηνή και ποιοτική κατοικία. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία και από έναν ακόμα λόγο: Την ασυδοσία των πολυεθνικών.

Αν θέλουμε να δούμε πραγματική μείωση στις τιμές των προϊόντων, η πλέον αποτελεσματική λύση είναι η σύγκριση τιμής πώλησης του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικές θυγατρικές, σε διαφορετικές χώρες. Είναι εφικτό να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στη παγκόσμια οικονομική αναταραχή, σημείωσε αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις όσο και στη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στο εσωτερικό των ΗΠΑ: Στις σχέσεις του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, με όλα αυτά να συμβάλλουν στην επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για οικονομικά αδιέξοδα που μετατρέπονται σε αδιέξοδα των πολιτικών μας συστημάτων, αλλά και το αντίστροφο, και τόνισε:

«Γι’ αυτό, χρειάζεται:

– Να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη ισχυρό αίσθημα συλλογικής ανθεκτικότητας και ευημερίας που θα δώσει προοπτική στους λαούς μας. Με κοινωνική δικαιοσύνη, σεβασμό στο κράτος δικαίου, εμπιστοσύνη στους δημοκρατικού θεσμούς.

– Να αγωνιστούμε -με μια αυτοδύναμη Ευρώπη- για μια νέα σύνθεση σε παγκόσμιο επίπεδο, με αμοιβαία οφέλη για την ανθρωπότητα. Στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου και των δημοκρατικών δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν στην εσωτερική αναδιανομή

Ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας δεν είναι απλώς μία οικονομική διαμάχη αλλά γεωπολιτική αντιπαράθεση. Ειδικότερα, χαρακτήρισε τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Αμερικανός Πρόεδρος «εκδήλωση πολιτικής αμηχανίας μπροστά στις χρόνιες ανισορροπίες που υπάρχουν στο εσωτερικό των μεγαλύτερων οικονομιών».

Υποστήριξε ότι «οι λύσεις πρέπει να βρεθούν στην εσωτερική αναδιανομή, όχι στη διεθνή σύγκρουση, κι αυτό είναι και το μείζον πολιτικό διακύβευμα του καιρού μας, για το οποίο αξίζουν να αγωνιστούν οι προοδευτικές δυνάμεις και γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση».

Ειδικότερα για την Ευρώπη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλέστηκε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της Έκθεσης Ντράγκι, ενώ επεσήμανε ότι «οι σημερινές προκλήσεις, αν αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο από τις ηγεσίες, μπορεί να λειτουργήσουν ως κάλεσμα αφύπνισης για συντονισμένη δράση, και να μην ασχολείται μόνο με τους δασμούς του Τραμπ, αλλά και με τις δικές της ανεπάρκειες».

