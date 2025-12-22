Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Αλέξης Τσίπρας: Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
DEBATER NEWSROOM

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση έγινε με αφορμή το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του:

Μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση με αφορμή την “Ιθάκη” με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Όλος ο διάλογος θα αναρτηθεί αύριο στις 12:00 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στα social media.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νετανιάχου: «Ούτε να το σκέφτεστε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες» – Το μήνυμα μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη & Χριστοδουλίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νετανιάχου: «Ούτε να το σκέφτεστε, όσοι νομίζετε ότι θα επαναφέρετε αυτοκρατορίες» – Το μήνυμα μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη & Χριστοδουλίδη

«Η συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ έχει στρατηγική βαρύτητα, ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή», ανέφερε ο Πρωθυπουργός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ