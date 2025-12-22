Αλέξης Τσίπρας: Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Συγκεκριμένα, η συζήτηση έγινε με αφορμή το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».
Αναλυτικα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του:
Μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση με αφορμή την “Ιθάκη” με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Όλος ο διάλογος θα αναρτηθεί αύριο στις 12:00 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στα social media.
