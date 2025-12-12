Αλέξης Τσίπρας: Επικοινώνησε τηλεφωνικά και συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον συνεχάρη για την εκλογή του στο Eurogroup.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δυο τους είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) και τον συνεχάρη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη την Πέμπτη, νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup (20-0) από τους Ευρωπαίους ομόλογούς του.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα, Παρασκευή, ενώ η διάρκεια της θητείας του είναι 2,5 χρόνια.