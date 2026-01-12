Αγρότες: Στον “αέρα” το αυριανό ραντεβού με Μητσοτάκη, αλαλούμ με τις δύο επιτροπές – “Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα” απαντά η κυβέρνηση

Στον «αέρα» βρίσκεται η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές θέτουν νέα ζητήματα.

Οι αγρότες των 57 μπλόκων της πανελλαδικής επιτροπής φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να μην προσέλθουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υποστηρίζουν πως έχει αποφασιστεί η κυβέρνηση να δει μία 25μελή επιτροπή από αγρότες και άλλη μία δεκαμελή επιτροπή από κτηνοτρόφους αλιείς και μελισσοκόμους.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες η κυβέρνηση.

«Θα είναι δύο συναντήσεις, επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους, όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο οι συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, παρουσία του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.'«Η πρώτη είναι με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή. Άρα είναι είναι δύο συναντήσεις και η επιθυμία είναι να γίνουν αύριο. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για προφανείς λόγους ασφαλείας, πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Ακόμη, έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για λόγους ασφαλείας επίσης και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει άκρη, να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο, πιθανότατα γύρω στη 1 το μεσημέρι να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε.

Κωστής Χατζηδάκης: «Θα είναι τελείως ακατανόητο οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο»

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

«Η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση. Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», τόνισε.

«Θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Αγρότες: Αλαλούμ με τις δύο επιτροπές λίγο πριν τη συνάντηση

Όπως είπε νωρίτερα στο Action24 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή πρότεινε επιτροπή των 25 που θα αποτελείται από αγρότες και μία από 10, η οποία θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβέρνηση καθόρισε συνάντηση με 20 συν 20.

«(Η κυβένηση) μιλάει για δύο συναντήσεις, μία με τα μπλόκα της Πανελλαδικής Επιτροπής, εμείς δηλαδή που ζητήσαμε τη συνάντηση, και μία 20μελής επιτροπή που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, αυτοί που είχαν συναντηθεί και με τον Χατζηδάκη και τα υπόλοιπα μπλόκα που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η Πανελλαδική έχει ορίσει μια 25μελή επιτροπή και μια 10μελή κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων και ζητήσαμε δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό 25 και 10. Αυτό από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο ο κ. Μαρούδας κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει «μια επιλογή αν θέλει να συναντηθεί με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, ή αν θέλει να συναντηθεί με αγρότες που βρίσκονται σπίτι τους».

Ο κ. Μαρούδας επανέλαβε: «Η κυβέρνηση αυτό που έχει αφήσει να διαρρεύσει είναι η Πανελλαδική Επιτροπή με 62 μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους θα συναντηθεί με 20 που θα είναι και κτηνοτρόφοι και αλιείς. Μετά, στις 15:00, έχουν καθορίσει νέο ραντεβού σε συνάντηση που θα είναι οι αγρότες της Κρήτης, που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη και δεν ήταν καν σε μπλόκα, με τα Πράσινα Φανάρια και ό,τι άλλο μπλόκα έμειναν εκτός Πανελλαδικής». «Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα βγει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πάμε», τόνισε.

Παίρνοντας τον λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, εξήγησε: «Εμείς καθαρά προτείναμε δύο επιτροπές από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που συμμετέχουν στην Πανελλαδική. Μία 25μελή και μία 10μελή. Ξέρετε τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση στη μία 20μελή επιτροπή που λέτε να βάλει κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς που είναι στην Πανελλαδική και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν κινητοποιούνται αυτή τη στιγμή και αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα που είναι ενάντια στην Πανελλαδική».

Όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας, «εάν δεν γίνει δεκτό, είναι πολύ πιθανό, αφού συνεννοηθούμε με την Πανελλαδική και τα υπόλοιπα μπλόκα, το ραντεβού να ναυαγήσει». «Δυστυχώς είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση», πρόσθεσε ο κ. Μαρούδας.

Μιλώντας στο Mega News, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, εξέφρασε την άποψη ότι «δεν πρέπει» να πάνε στο Μαξίμου.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν θα συμμετέχει στην επιτροπή που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό, απάντησε: «Στην επιτροπή που είχαμε βάλει θα ήμουν, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα νομίζω δεν πρέπει να πάμε. Εγώ μιλάω σαν Κώστας Ανεστίδης και θέλω να αγγίξω την ψυχή των αγροτών, δεν μας χωρίζει τίποτα, όλα τα προβλήματα είναι κοινά και το λέω αυτό γιατί και τα πέντε μπλόκα που θέλει να μας διαχωρίσει η κυβέρνηση ότι είμαστε ξεχωριστά. Είμαστε ενωμένοι, τα αιτήματα είναι τα ίδια, απλά διαφωνούσαμε στον τρόπο διεκδίκησης. Τους βλέπουν κι αυτούς τώρα με τους Κρητικούς με τον ένα, με τον άλλο και προσπαθούν να κάνουν μια διαφορετική ομάδα για να μας διαχωρίσουν. Αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει».

«Εμείς βάλαμε να πάμε 25 άτομα από το αγροτικό κομμάτι και 10 για διευκόλυνση των αιτημάτων και να ακουστούν ξεχωριστά όλα τα αιτήματά μας. Αν ήθελε να πάρει τα 5-18 μπλόκα που λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας συναντιούνταν ξεχωριστά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε διαφορετικό μήκος οι δηλώσεις του, γρ. Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκη, Χρήστου Τσίλια, ο οποίος δήλωσε στο ERTnews: «Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για ένα ραντεβού στις 15:00 με μια 20μελής επιτροπή. Έχουμε κυλιστεί εδώ και αρκετό καιρό σε έναν διάλογο πάμε ή δεν πάμε. Νομίζω έχει παραωριμάσει η ιδέα να πάμε σε έναν διάλογο. Θα είναι σε ανώτατο επίπεδο με τον πρωθυπουργό της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια νομίζω απαξιώνει το αγροτικό ζήτημα. Πρέπει επιτέλους να θέσουμε στο τραπέζι τα αγροτικά πράγματα, τα οποία πιστεύει το κάθε μπλόκο διαφορετικά, να έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό που κάνουμε».

Ερωτηθείς αν τα αιτήματά τους είναι διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων αγροτών, ο κ. Τσίλιας απάντησε: «Τα προβλήματα είναι κοινά, απλά έχουμε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ζητάμε κάτι, δεν ζητάμε κάτι έτσι απλά να μας το δώσει η κυβέρνηση. Έχουμε σχέδια, έχουμε προτάσεις που πρέπει να συζητηθούν και να πάρουμε απαντήσεις επάνω σε αυτά».