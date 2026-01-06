Αγρότες: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει την Τετάρτη η κυβέρνηση – Το τελεσίγραφο για τέλος της υπομονής και το plan b

Σε αναμονή της εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα βρίσκονται οι αγρότες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν βασικά αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις του δεν απέδωσαν και τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, επιχειρεί να σκληρύνει τη στάση του, κλιμακώνοντας παράλληλα την ένταση.

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία λήγει και το τελεσίγραφο που έχουν θέσει οι αγρότες πριν προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «θα εξειδικευτούν όσα έχουν ήδη προαναγγελθεί», διευκρινίζοντας ότι οι ανακοινώσεις θα κινηθούν αυστηρά εντός του πλαισίου που έχει χαράξει το Μαξίμου.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα «θα ανακοινωθούν είτε έρθουν οι αγρότες να τα ακούσουν είτε όχι», προσθέτοντας πως «αυτά θα είναι και δεν θα υπάρξουν άλλα».

Το plan B

Σε συνέχεια της κυβερνητικής γραμμής, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τον χαρακτηρισμό των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα ως «μειοψηφία», εντείνοντας παράλληλα τις προειδοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει τι ακριβώς περιλαμβάνει το λεγόμενο plan B.

Με φράσεις όπως «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», «βρισκόμαστε στο και πέντε» και «η επιείκεια έχει εξαντληθεί», σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τους δρόμους», ενώ τόνισε πως «δεν απαιτείται νέα νομοθέτηση», καθώς «υφίσταται ήδη το απαραίτητο νομικό πλαίσιο».

Η κυβέρνηση, αποφεύγοντας –σύμφωνα με τους αγρότες– την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, συνεχίζει να διαχειρίζεται το ζήτημα κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Όπως εκτιμάται, οι ανακοινώσεις της Τετάρτης έχουν στόχο να ενισχύσουν το κυβερνητικό αφήγημα ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια στήριξης και ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων οφείλεται στην άρνηση διαλόγου από μια «μειοψηφία» αγροτών.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μαξίμου επιχειρεί να προετοιμάσει το έδαφος για αυστηρότερα μέτρα, όπως η επιβολή προστίμων για τον αποκλεισμό δρόμων από αγροτικά μηχανήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Τα μέτρα που αναμένονται να ανακοινωθούν

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, τα τέσσερα βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη είναι τα εξής:

Ρεύμα: Μείωση της τιμής, κοντά στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 9,2 λεπτά.

Πετρέλαιο: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, με τη συνδρομή ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Ενισχύσεις: Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς.

ΕΛΓΑ: Τροποποίηση του κανονισμού με διεύρυνση των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές.

Λάρισα: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Τρίκαλα: Κλιμακώνουν τον αγώνα οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία με αποκλεισμούς δρόμων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί για αυτούς είναι θέμα επιβίωσης.