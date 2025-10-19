Άδωνις Γεωργιάδης: «Πλούσιος Έλληνας θα πληρώσει για να έχουμε γιατρούς τα καλοκαίρια στα νησιά μας» (βίντεο)

Σε μία αποκάλυψη προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή των Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκου Ρογκάκου στον Real FM. Ο υπουργός ανέφερε ότι ένας Έλληνας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για να καλυφθούν οι ανάγκες των νησιών σε γιατρούς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

«Είδηση. Σύντομα. Μέσα σε λίγες ημέρες, θα κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση γιατί ένας συμπατριώτης μας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια έχει αποφασίσει να κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση με αποκλειστικό σκοπό τη δυνατότητα των νησιών να έχουν γιατρούς τα καλοκαίρια. Επειδή αυτό θα ανακοινωθεί θεσμικά από τον ίδιο δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη σε έναν «πλούσιο Έλληνα» που θα συμβάλει οικονομικά, δημιουργεί προσδοκίες για μια νέα μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος και την ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Η κίνηση αυτή, αν υλοποιηθεί, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την υγειονομική κάλυψη των νησιωτικών περιοχών, οι οποίες κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη γιατρών στα νησιά έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με το υπουργείο Υγείας να αναζητά τρόπους προσέλκυσης προσωπικού μέσω κινήτρων. Η ενδεχόμενη χρηματοδότηση από ιδιώτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προσωρινή λύση, επιτρέποντας την κάλυψη κρίσιμων θέσεων σε Κέντρα Υγείας και αγροτικά ιατρεία.

Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, εγείρει και ορισμένα ερωτήματα:

• Πώς θα οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιώτη;

• Θα πρόκειται για δωρεά, χορηγία ή μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης;

• Και κυρίως, πώς θα διασφαλιστεί ότι η στήριξη αυτή θα λειτουργήσει προς όφελος όλων των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών, χωρίς εξαιρέσεις ή ανισότητες;

Παρά τα ερωτήματα, η δήλωση του υπουργού δημιουργεί αισιοδοξία ότι φέτος το καλοκαίρι τα νησιά θα έχουν πιο επαρκή ιατρική κάλυψη. Ο ίδιος τόνισε ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία με θεσμικό χαρακτήρα.

Αν η υπόσχεση αυτή πάρει σάρκα και οστά, θα αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας. Το ζητούμενο πλέον είναι η διαφάνεια, η συνέπεια και η ουσιαστική εφαρμογή της εξαγγελίας, ώστε οι νησιωτικές κοινωνίες να δουν πραγματικά αποτελέσματα και όχι μία ακόμη επικοινωνιακή εξαγγελία.

Μένει να φανεί αν η «μεγάλη κίνηση» που προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης θα αποδειχθεί πράγματι αντάξια των προσδοκιών — και κυρίως, αν θα προσφέρει στους νησιώτες αυτό που χρειάζονται περισσότερο: σταθερή και ποιοτική πρόσβαση σε γιατρούς και υπηρεσίες υγείας.