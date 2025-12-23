Άδωνις Γεωργιάδης: Παρουσίασε το βιβλίο του «Ρώμη: Από τη άνοδο στην πτώση» στη Θεσσαλονίκη

Με την ιδιότητα του συγγραφέα και του λάτρη της Ιστορίας μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργίαδης, στην παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του βιβλίου του «Ρώμη: Από τη άνοδο στην πτώση», στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Πρόκειται για τον τρίτο τόμο της σειράς «Απλά μαθήματα ιστορίας», που βασίζεται στα μαθήματα Ιστορίας που δίδασκε ο κ. Γεωργιάδης στην «Ελληνική Αγωγή».

Το βιβλίο καταγράφει την εντυπωσιακή πορεία της Ρώμης, από τη μυθική της γέννηση έως τη σταδιακή κατάρρευση της δυτικής αυτοκρατορίας και ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι στόχος του είναι να κάνει την μάθηση ευχάριστη, γιατί «αν την ώρα που μαθαίνεις περνάς καλά, θα συνεχίσεις».

Αναφερόμενος γενικότερα στην ιστορία, επισήμανε ότι είναι η πιο εστιασμένη στο μέλλον επιστήμη, γιατί από τη μελέτη της συμπεριφοράς των ανθρώπων στο παρελθόν, μπορεί κανείς να καταλάβει πώς είναι πιθανόν να συμπεριφερθούν σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έννοια κλειδί για την άνοδο της Ρώμης είναι η πειθαρχία, «γιατί κανένα είδος μεγαλείου δεν μπορεί να κατακτηθεί χωρίς πειθαρχία». Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, επισήμανε ότι «έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία» και αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι, όπως είπε, λένε ότι δεν θα δουν τον πρωθυπουργό και ζητάνε να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός θεσμός.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η πολιτική του συμπεριφορά έχει επηρεαστεί από τη γνώση της Ιστορίας, γιατί πιστεύει ότι «τις νίκες της παίρνουν οι ομάδες, όχι οι μονάδες» και ότι «δεν είναι ένδειξη αδυναμίας να πειθαρχείς στον αρχηγό, αλλά ένδειξη ισχύος».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από την εκδήλωση, τόνισε ότι «όσα διαβάσατε ότι δήθεν απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι παραμύθια. Δεν έχουμε χάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ». Πρόσθεσε πως «στο τέλος του Ιουνίου του ‘26 θα έχουμε παραδώσει όλα μας τα έργα, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε μεταξύ πολλών άλλων σπουδαίων έργων, το Κέντρο Ανοσοθεραπείας».

Μεταξύ όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν, και ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ‘Αλμπερτ Μπουρλά, στον οποίο ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχή του πορεία από τη Θεσσαλονίκη στη κορυφή του κόσμου είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν οι υφυπουργοί Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Κούβελας, Στράτος Σιμόπουλος, Γιώργος Γιωργαντάς, Διαμαντής Γκολιδάκης, ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.