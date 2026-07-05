Θεσσαλονίκη: 7χρονο κοριτσάκι περιφερόταν στους δρόμους – Συνελήφθη ο πατέρας της
Το κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι, από διερχόμενους πολίτες
Ένα 7χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι, από διερχόμενους πολίτες, να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από το σπίτι χωρίς την εποπτεία ενηλίκου.
Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου.
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