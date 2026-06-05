Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οι 7 συνήθειες που βλάπτουν τον πλανήτη χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μάς υπενθυμίζει πως η προστασία του πλανήτη εξαρτάται όχι μόνο από τις κυβερνήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και από τις καθημερινές επιλογές που κάνουμε.

Έτσι, πολλές συνήθειες που θεωρούμε ασήμαντες, κρύβουν κινδύνους για το περιβάλλον. Δείτε επτά από αυτές:

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1.Αφήνουμε τις συσκευές στην πρίζα: Τηλεοράσεις, υπολογιστές, φορτιστές κινητών κλπ συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όσο βρίσκονται στην πρίζα, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιούνται. Αν και η κατανάλωση είναι μικρή το αποτύπωμα που αφήνουν είναι σημαντικό.

2.Σπατάλη τροφίμων: Το να πετάμε τρόφιμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως, καθώς εκτός από το ίδιο το τρόφιμο, καταλήγει στα… σκουπίδια το νερό, η ενέργεια και οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. Επίσης, η αποσύνθεση των οργανικών απορριμμάτων παράγει αέρια που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.

3.Χρησιμοποιούμε πλαστικά μίας χρήσης: Πιάτα, ποτήρια, σακούλες, καλαμάκια κ.ά. που χρησιμοποιούνται για λίγα λεπτά αλλά μπορεί να παραμείνουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. Μάλιστα, μέρος αυτών των απορριμμάτων καταλήγει σε ποτάμια, θάλασσες και ακτές, απειλώντας τη θαλάσσια ζωή.

4.Σπατάλη νερού: Σε ετήσια βάση το να αφήνουμε τη βρύση να τρέχει ενώ πλένουμε πιάτα ή βουρτσίζουμε τα δόντια μας, μεταφράζεται σε χιλιάδες λίτρα χαμένου νερού.

5.Παίρνουμε το αυτοκίνητο ακόμα και για μικρές αποστάσεις: Για μετακινήσεις λίγων λεπτών, πολλοί επιλέγουν το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

6.Αγοράζουμε πολλά ρούχα, χωρίς να τα χρειαζόμαστε: Η αποκαλούμενη «γρήγορη μόδα» έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς η παραγωγή ρούχων απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, ενέργειας και πρώτων υλών.

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7.Δεν κάνουμε σωστή ανακύκλωση: Πολλά ανακυκλώσιμα υλικά απορρίπτονται με λάθος τρόπο ή καταλήγουν μολυσμένα από υπολείμματα τροφών, γεγονός που δυσκολεύει ή ακυρώνει τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν ότι δεν απαιτούνται πάντα μεγάλες θυσίες ή ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, προκειμένου να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος και καλό θα είναι να μην τα θυμόμαστε μόνο όταν πλησιάζει η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.