Όμιλος Σαρακάκη: Σχεδόν 66.000 αποτσίγαρα μετατράπηκαν σε πρώτη ύλη και περιβαλλοντικό όφελος

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη δημοσιοποίησε τον τέταρτο ετήσιο απολογισμό της πρωτοβουλίας ανακύκλωσης αποτσίγαρων για το 2025, καταγράφοντας σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, συνολικά 65.960 αποτσίγαρα συλλέχθηκαν από ειδικούς κάδους στις εγκαταστάσεις του ομίλου και της ΕΛΕΠΑΠ, μετατρεπόμενα σε λίπασμα και βιομηχανικό πλαστικό, ενώ αποφεύχθηκε η ρύπανση υδάτων και η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.

Η δράση, σε συνεργασία με τη Cigaret Cycle και το GopaFree project, εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου και ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας τον ρόλο της κυκλικής οικονομίας και της εταιρικής περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον κλάδο του Mobility στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο του Mobility στην Ελλάδα που από το 2022 έχει θέσει σε εφαρμογή αυτό το πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και «το θεαματικό αποτέλεσμα, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Cigaret Cycle και το #GopaFree project, αποδεικνύει πώς η υπεύθυνη διαχείριση ακόμα και μίας βλαβερής συνήθειας για την υγεία μας όπως το κάπνισμα, μπορεί να συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον αρκεί να το κάνουμε πράξη».

Για το διάστημα από 1/1/2025 έως και 31/12/2025, από τους 6 ειδικούς κάδους αντοχής ανακύκλωσης αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί από στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών 71, αλλά και από 2 ειδικούς κάδους ανακύκλωσης αποτσίγαρων που τοποθετήθηκαν από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ στο πλαίσιο χορηγίας, ανακυκλώθηκαν 65.960 αποτσίγαρα συνολικού βάρους 21,54 kg.

Από την επεξεργασία τους μέσω της ανακύκλωσης προκύπτουν:

3,63 kg λιπάσματος

11,55 kg πρώτης ύλης βιομηχανικού πλαστικού

O θετικός αντίκτυπος στο περιβάλλον αποτιμάται σε:

32.980 m3 γλυκού ή αλμυρού νερού δε μολύνθηκαν

195,54 kg Διοξειδίου του άνθρακα CO2 δεν εκλύθηκαν στο περιβάλλον

5,77 kg Μεθανίου CH4 δεν αποδεσμεύθηκαν στο περιβάλλον

2.570,78 MJ Μη ανανεώσιμης ενέργειας εξοικονομήθηκαν από την παραγωγή νέων υλικών.

Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι:

