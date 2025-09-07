«Ματωμένο Φεγγάρι»: Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη σελήνης

Τα βλέμματα όλων στον πλανήτη ήταν στραμμένα στον ουρανό όπου σημειώθηκε η ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι».

Συγκεκριμένα, η ολική έκλειψη Σελήνης διήρκησε περίπου 82 λεπτά και κορυφώθηκε στις 21:11 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, ήταν από μεγάλο μέρος του πλανήτη, περιλαμβανομένης της Ευρώπης, της Ασίας και της Δυτικής Αυστραλίας.

Δείτε τις εικόνες

Τι είναι το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Σελήνη θα αποκτήσει ένα έντονο κόκκινο χρώμα, το οποίο έχει εμπνεύσει τον όρο «Ματωμένο Φεγγάρι». Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Η ατμόσφαιρά μας φιλτράρει τα μπλε μήκη κύματος και επιτρέπει μόνο στα κόκκινα και πορτοκαλί φώτα να φτάσουν στη Σελήνη, «ντύνοντάς» την με μια ζεστή, εντυπωσιακή απόχρωση.

Το θέαμα γίνεται ακόμα πιο μαγευτικό, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη (περίγειο), κάνοντάς την να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από το συνηθισμένο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορείτε να απολαύσετε ακόμη και με γυμνό μάτι, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους παρατηρητές και όχι μόνο.