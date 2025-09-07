Απόψε το «Ματωμένο Φεγγάρι»: Τι ώρα θα δούμε την ολική έκλειψη σελήνης

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό απόψε (07.09) το βράδυ, που θα σημειωθεί ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι».

Η έκλειψη θα κορυφωθεί στις 21:11 ώρα Ελλάδας, ενώ η ολική φάση θα διαρκέσει 82 λεπτά. Το φαινόμενο θα είναι ορατό από μεγάλο μέρος του πλανήτη, περιλαμβανομένης της Ευρώπης, της Ασίας και της Δυτικής Αυστραλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτιμάται ότι περίπου το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο, είτε άμεσα στον ουρανό είτε μέσω ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων.

Κατά την κορύφωση της έκλειψης, η Σελήνη θα αποκτήσει μια έντονη κόκκινη απόχρωση, εξαιτίας της σκιάς που ρίχνει η Γη. Το φεγγάρι θα βρίσκεται κοντά στο περίγειο – το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του στη Γη – κάτι που θα το κάνει να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό απ’ ό,τι συνήθως.