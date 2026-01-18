Καρδίτσα: «Μονοπάτι των Προσκυνητών» – Η διαπεριφερειακή ορειβατική διαδρομή μήκους περίπου 110 χλμ. (Εικόνες)

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών του διαδημοτικού έργου «Μονοπάτι των Προσκυνητών», στην Καρδίτσα.

Πρόκειται για μια διαπεριφερειακής ορειβατικής – πεζοπορικής διαδρομής, μήκους περίπου 100-110 χλμ., με έντονο πολιτιστικό, θρησκευτικό και τουριστικό χαρακτήρα.

Στο έργο συμμετέχουν οι Δήμοι Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα, με Φορέα Υλοποίησης το Δίκτυο Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ).

Η πρωτοβουλία, όπως ανακοινώθηκε, είναι αποτέλεσμα της μόνιμης διαδημοτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των εμπλεκόμενων δήμων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συνεργασία και ο κοινός σχεδιασμός μπορούν να οδηγήσουν σε έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και πολιτιστικό αποτύπωμα στα ενιαία ιστορικά Άγραφα. ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η διαδρομή θα συνδέει σημαντικά προσκυνηματικά και ιστορικά τοπόσημα της περιοχής, ξεκινώντας από την ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής στην Καρίτσα Δολόπων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, συνεχίζοντας στην ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς και καταλήγει στην Ιερά Μονή Παναγίας Στάνας.

Η διαδρομή διέρχεται μέσω του καλύτερου πανευρωπαϊκά φαραγγιού, του Ασπρορέματος, ενώ στην επιστροφή διέρχεται από την ιστορική Μονή Αγίας Παρασκευής Βραγκιανών, όπου ήταν η ομώνυμη Σχολή του Γένους με δασκάλους τον Ευγένιο Γιαννούλη και τον Αναστάσιο Γόρδιο.

Στην ολότητά της η διαδρομή αποτελεί πνευματικό και συμβολικό επίκεντρο, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα ως ένα από τα σημεία αναφοράς. Επιπλέον, το μονοπάτι αναδεικνύει περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των Αγράφων, καθώς και χωριά της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων, της Λίμνης Πλαστήρα και της Αργιθέας.

Οι μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 44.640 ευρώ, αφορούν τη βελτίωση της βατότητας, της ασφάλειας και της σήμανσης της διαδρομής, αλλά και την πλήρη ωρίμανση του έργου. Το «Μονοπάτι των Προσκυνητών» είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, με στόχο την ενίσχυση του θεματικού ορειβατικού και πεζοπορικού τουρισμού, με στόχο την διεθνή ορειβατική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, στην υλοποίηση του έργου προβλέπεται η πιστοποίηση του μονοπατιού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και η σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μονοπατιών.

Ο δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Το Μονοπάτι των Προσκυνητών αποτελεί ένα έργο υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής αναπτυξιακής αξίας για την Αργιθέα και συνολικά για τα Άγραφα.

Πρόκειται για μια διαδρομή που συνδέει τη θρησκευτική πίστη, την ιστορία, τον πολιτισμό και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας, δημιουργώντας ένα ενιαίο στρατηγικό αφήγημα που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η υλοποίηση του έργου αποδεικνύει στην πράξη ότι η σταθερή συνεργασία μεταξύ των Δήμων Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα»

«Το διαπεριφερειακό μονοπάτι είναι σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο συνεισφέρει στην αναβάθμιση του ορειβατικού τουρισμού σε εθνικό επίπεδο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος για να συμπληρώσει: «Με την ολοκλήρωσή του η Ελλάδα αποκτά ένα ισχυρό σημείο αναφοράς στο διεθνή χάρτη με μία διαδρομή υψηλών προδιαγραφών.

Είναι μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ταιριάζει απόλυτα στην ιστορικότητα της περιοχής, έργο το οποίο δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τρεις δήμους των ενιαίων και αδιάσπαστων Αγράφων. Αναβαθμίζει και συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν, αξιοποιεί ανενεργούς αναπτυξιακούς πόρους και συμβάλει στην αναζωογόνηση των χωριών μας.»

Ο δήμαρχος Αγράφων Ευρυτανίας Αλέξης Καρδαμπίκης υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια και αποτέλεσμα της σταθερής και ουσιαστικής διαδημοτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η συνεργασία και ο κοινός σχεδιασμός μπορούν να οδηγήσουν σε έργα με ισχυρό αναπτυξιακό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Είναι ένα έργο που τιμά το παρελθόν, αξιοποιεί το παρόν και σχεδιάζει με αισιοδοξία το μέλλον των Αγράφων συνολικά».