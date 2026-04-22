Ημέρα της Γης: 5 πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα για να βοηθήσεις τον πλανήτη

Η Ημέρα της Γης, που από το 1970 γιορτάζεται στις 22 Απριλίου, μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι ο πλανήτης που μας φιλοξενεί χρειάζεται σεβασμό και φροντίδα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνο για την κλιματική κρίση, την αύξηση της ρύπανσης, την καταστροφή οικοσυστημάτων και τη σπατάλη φυσικών πόρων.

Παρόλα αυτά, η λύση στα παραπάνω προβλήματα δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις των οργανισμών και των κυβερνήσεων, αλλά και στις απλές, καθημερινές επιλογές που κάνει ο καθένας.

Μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, χωρίς κόπο και χρήματα, μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και να συμβάλουν σε έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

Δες 5 απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις σήμερα κιόλας για να βοηθήσεις τον πλανήτη:

Πες “όχι” στα πλαστικά μιας χρήσης και αντικατάστησέ τα με επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη (π.χ. για το νερό και τον καφέ) ή με ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. υφασμάτινη τσάντα).

Κλείσε τα φώτα στο σπίτι ή στη δουλειά όταν δεν τα χρειάζεσαι, προτίμησε φυσικό φωτισμό και βγάλε τις συσκευές από την πρίζα. Μην πετάς φαγητό, αλλά οργάνωσε καλύτερα τα γεύματά σου με ό,τι έχεις στο ψυγείο ή ακόμα αξιοποίησε τα περισσεύματα. Φύτεψε ένα λουλούδι ή φυτό στο μπαλκόνι, την αυλή ή όπου έχεις τη δυνατότητα. Αντί για το αυτοκίνητο, περπάτησε, πάρε το ποδήλατο ή τα μέσα μεταφοράς.

Με αφορμή την Ημέρα της Γης θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια για να προστατεύσεις τον πλανήτη, αλλά αρκούν μερικά μικρά βήματα.