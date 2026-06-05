Πού οφείλεται η αύξηση μεδουσών στον Ευβοϊκό Κόλπο – “Αν τις δείτε, βγείτε από τη θάλασσα”

Αυξημένη παρουσία έχουν το τελευταίο διάστημα οι μέδουσες κυρίως σε περιοχές του Ευβοϊκού κόλπου, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και να συνιστούν προσοχή στους λουόμενους.

Ο Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Επαμεινώνδας Χρήστου, μιλώντας στο DEBATER, διευκρίνισε ότι οι επιστήμονες εστιάζουν κυρίως στις μαζικές συγκεντρώσεις μεδουσών και όχι στις μεμονωμένες εμφανίσεις, οι οποίες αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο για το θαλάσσιο περιβάλλον.

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«Μιλάμε για τα σμήνη, γιατί μεμονωμένες παρουσίες είναι κάτι το φυσιολογικό. Στον Ευβοϊκό κόλπο παρατηρείται μια αύξηση, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις ώρες που θα εμφανιστούν. Ανάλογα τα ρεύματα. Προσοχή για τους λουόμενους, αν τις βλέπετε βγαίνετε έξω. Δύσκολο να μπείτε σε ένα σμήνος χωρίς να το αντιληφθείτε. Μαθαίνουμε συνήθως και από τους ψαράδες τι κατάσταση επικρατεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί ο κ. Χρήστου, η παρουσία των μεδουσών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα θαλάσσια ρεύματα και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη για το πότε και σε ποια σημεία θα εμφανιστούν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις.

Για τον λόγο αυτό, η συνεχής παρατήρηση της κατάστασης και η ενημέρωση από ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στη θάλασσα, όπως οι ψαράδες, αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την καταγραφή και την παρακολούθηση του φαινομένου.

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τη θάλασσα πριν εισέλθουν στο νερό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρουσία μεδουσών ή σμήνους κοντά στην ακτή, η ασφαλέστερη επιλογή είναι η αποφυγή της κολύμβησης μέχρι να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Παρά την αυξημένη παρουσία που καταγράφεται σε ορισμένα σημεία του Ευβοϊκού, οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά ενημέρωσης και τήρησης βασικών κανόνων προφύλαξης κατά την παραμονή στη θάλασσα.