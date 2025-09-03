Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ», με θερμοκρασίες ρεκόρ και πολλά επεισόδια καύσωνα, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (CMA).

«Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο φέτος πολλές περιοχές της Κίνας αντιμετώπισαν έντονα κύματα ζέστης, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,31° Κελσίου: το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγράφει από το 1961», επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,30° Κελσίου.

Οι αρχές της Κίνας είχαν προειδοποιήσει τον Ιούλιο για τους κινδύνους που προκαλεί στην υγεία η ζέστη που παρατηρούνταν σε μεγάλες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ τον Ιούνιο η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 40° Κελσίου στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη CMA, παρά την προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές της Κίνας στα μέσα της εβδομάδας, πόλεις όπως η Σανγκάη θα επηρεαστούν ξανά από υψηλές θερμοκρασίες ως το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35° Κελσίου.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα κορυφωθούν ως το 2023 και η χώρα θα πετύχει την ουδετερότητα άνθρακα ως το 2060.