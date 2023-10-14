Το έριξε στο ποδόσφαιρο ο Κασσελάκης – Έπαιξε σε φιλικό για το πρωτάθλημα Τύπου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης το έριξε στο ποδόσφαιρο καθώς έπαιξε σε φιλικό για το πρωτάθλημα Τύπου.

Συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου βρέθηκε στα γηπεδάκια του Καλαμακίου, φόρεσε τη φανέλα της «Αυγής» και αγωνίστηκε κόντρα στον «Alpha».

Ο Κασσελάκης μάλιστα αγωνίστηκε στη θέση του αμυντικού χαφ, επιδεικνύοντας αντοχές, όμως βγήκε στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου λόγω τραβήγματος στον προσαγωγό.

Η αναμέτρηση έληξε χωρίς νικητή, με το τελικό σκορ να είναι 3-3. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε τους παίκτες των δύο ομάδων και αποχώρησε από το γήπεδο.

