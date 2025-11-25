“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε ψαροταβέρνα στον Πειραιά Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης

Χαρούμενο το ζεύγος λίγες μέρες μετά την παραίτηση του βουλευτή της "Πλεύσης Ελευθερίας"

Σε ψαροταβέρνα στον Πειραιά Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης
DEBATER NEWSROOM

Σε ψαροταβέρνα στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά δείπνησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης, λίγες μέρες μετά την παραίτηση του βουλευτή της “Πλεύσης Ελευθερίας”.

Σε φωτογραφίες που έφερε στην δημοσιότητα η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, οι δυο τους έδειχναν να το απολαμβάνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το ζευγάρι, λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν διασκεδάσει σε κλαμπ της Αθήνας.

Οι ίδιοι με αυτό τον τρόπο στέλνουν μήνυμα πως η προσωπική τους ζωή είναι ξεχωριστή από την επαγγελματική και ότι η αποχώρηση του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει επηρεάσει την σχέση τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ