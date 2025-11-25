Σε ψαροταβέρνα στον Πειραιά Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης

Σε ψαροταβέρνα στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά δείπνησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης, λίγες μέρες μετά την παραίτηση του βουλευτή της “Πλεύσης Ελευθερίας”.

Σε φωτογραφίες που έφερε στην δημοσιότητα η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, οι δυο τους έδειχναν να το απολαμβάνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το ζευγάρι, λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν διασκεδάσει σε κλαμπ της Αθήνας.

Οι ίδιοι με αυτό τον τρόπο στέλνουν μήνυμα πως η προσωπική τους ζωή είναι ξεχωριστή από την επαγγελματική και ότι η αποχώρηση του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει επηρεάσει την σχέση τους.