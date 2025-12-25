Πάνος Καμμένος: Ευχήθηκε “καλά Χριστούγεννα” με τη σύζυγο και τα παιδιά του (Φωτογραφία)
Η χριστουγεννιάτικη ανάρτησή του στο Instagram
Με τον δικό του τρόπο, με μια φωτογραφία και ένα σκίτσο, ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» ο Πάνος Καμμένος.
Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ο ιδρυτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός Άμυνας πόζαρε μαζί με τα παιδιά του σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο σκηνικό.
Στη δεύτερη φωτογραφία, απεικονίζεται σε ένα σκίτσο με τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη.
«Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Πάνος Καμμένος.
Δείτε την ανάρτησή του:
