Μαρινάκης: Ένταση με δημοσιογράφο στο briefing – «Μη λαϊκίζετε για να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι»

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη μετά από ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, οι τόνοι ανέβηκαν σχετικά με την υπόθεση της 79χρονης που έχασε την ζωή της στην Αίγινα λόγω έλλειψης ασθενοφόρου, καθώς δημοσιογράφος επέμενε να ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μετέφερε την απάντηση του υπουργού Υγείας και είπε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες αυτονοήτως καθώς στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχαν τρεις οδηγοί οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν. Το ποια θα είναι η συνέχεια της έρευνας θα το κάνουν οι Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ακόμα: «Ναι, συμφωνώ ότι χρειάζεται και άλλα η υγεία και θα κάνουμε έναν αγώνα δρόμου. Είναι στο χέρι μας και θα κριθούμε από αυτό». Ο δημοσιογράφος αντέτεινε ότι το Κέντρο Υγείας ήταν αυτό που είχε προειδοποιήσει και ρώτησε αν ήταν ευθύνη της κυβέρνησης και δεν έκανε επί ένα χρόνο τίποτα.

«Το αν δεν έκανε τίποτα είναι δική σας υποκειμενική διαπίστωση», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Και συνέχισε: «Αν ακούγατε αυτό που σας είπα, η κυβέρνηση έχει έναν περιορισμό, μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση. Λόγω αυτού του κανόνα υπάρχει απόσταση των οργανικών θέσεων που υπηρετούν κανονικά. Αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό δεν πρέπει να το σεβόμαστε προσπερνώντας το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος το οποίο δεν μπορούμε να καλύψουμε τότε να το πείτε. Το ελληνικό κράτος κάνει προσλήψεις και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, την υγεία και την παιδεία. Προφανώς και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και είναι λιγότερες από όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση».

Ο δημοσιογράφος επανήλθε και διερωτήθηκε: «Πριν από δυο χρόνια είχαμε πέντε οδηγούς στην Αίγινα και για να γίνουν τόσοι πρέπει να βγούμε από την ΕΕ;».

«Σας παρακαλώ πάρα πολύ ήταν σαφές αυτό το οποίο είπα. Για να προσλάβει κάποιον γιατί προφανώς υπάρχουν αποχωρήσεις και προσλήψεις πρέπει να σεβαστούμε τον κανόνα αυτό. Υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να καλυφθούν και σε γιατρούς. Δεν είναι μόνο το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Παραλάβαμε ένα διαλυμένο ΕΣΥ με πολύ σημαντικές ελλείψεις και γιατρών και νοσηλευτών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ένα ΕΣΥ υπό κατάρρευση που είχε λιγότερες από τις μισές ΜΕΘ από αυτές που έχουμε τώρα και γίνεται ένας αγώνας δρόμου και μακάρι να γίνουν πέντε και έξι οι οδηγοί αλλά εξαντλείτε την υπομονή και των συναδέλφων σας γιατί είναι ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όχι ζητημάτων υγείας αλλά κάνετε κατάχρηση κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί αλλά όπως βλέπετε εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε πλήρως με τα στοιχεία που μας δίνουν τα υπουργεία εν πάσει περιπτώσει».

Ο δημοσιογράφος τον διέκοψε εκ νέου ρωτώντας: «Είναι ανάξιο λόγου αυτό το θέμα δηλαδή;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον υπουργό να απαντά: «Είναι πολύ σοβαρό. Μην λαϊκίζετε κύριε με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θέλετε να κάνετε πολιτική να πολιτευτείτε. Μη λαϊκίζετε. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα πολύ τραγικό γεγονός. Το αν είναι ανάξιο λόγου στο δικό μου το στόμα δεν θα το βάζετε. Να το βάλετε στο δικό σας το στόμα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να κόψετε αποσπασματικά ένα βιντεάκι. Γιατί εδώ έρχονται δημοσιογράφοι που θέλουν να ενημερωθούν. Και όχι να γίνουν influencers στο διαδίκτυο. Αυτό το παιχνίδι να το παίξετε αλλού. Εδώ δεν σας παίρνει να παίξετε τέτοιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το είναι ανάξιο λόγου ο θάνατος ενός ανθρώπου εδώ δεν περνάει».