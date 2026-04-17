Μαρινάκης για την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη: “Έχουμε πιάσει πάτο, να κοιταχτούν τον καθρέφτη όσο διαδίδουν χυδαία ψέματα”

Με την έκφραση “έχουμε πιάσει πάτο” συνόδευσε ο εκπρόσωπος τύπου Παύλος Μαρινάκης την θέση του σχετικά με την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη με αφορμή τα όσα είπε χθες από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα μέσα από την καρδιά του, μιλάμε για έναν από τους πιο στενούς του συνεργάτες… μένω πολύ στο ζήτημα της οικογένειας, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την αγωνία ενός ανθρώπου για εκείνον που δίνει τη μάχη του», τόνισε αρχικά ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής (17/4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Πρέπει κάποιοι να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Και μακάρι ένα δημοσίευμα, ένα πρωτοσέλιδο, μία εφημερίδα να ήταν το πρόβλημα, που σίγουρα είναι το πρόβλημα, όταν κάποιοι διακινούν ψέματα για έναν άνθρωπο, που πιέζεται τόσο πολύ. Εγώ δεν θα συνδέσω κάτι με κάτι άλλο, θα πω απλά ότι πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι διακινούν τόσο χυδαία ψέματα και είτε είναι δημοσιογράφοι είτε δημοσιολογούντες είτε παριστάνουν τους σατιρικούς, από όποιο επάγγελμα έχουν, κουνούν το δάχτυλο».

«Έχει ξεφύγει η κατάσταση», επεσήμανε.

«Είναι αδιανόητο να βλέπεις σχόλια, τ στιγμή που ένας άνθρωπος παλεύει. Και πιστέψτε με, δεν το λέω γιατί είναι στενός συνεργάτης μου, το λέω για όποιον κι αν είναι, το λέω συνολικά, έχουμε πιάσει πάτο», συμπλήρωσε.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που δεν υπολογίζει την υγεία κάποιου, την αξιοπρέπειά του, τον πόνο της οικογένειας του, αν θέλουμε να κινηθούμε νομικά… να ξέρετε είναι συνένοχοι και εκείνοι που χωρίς το καταλαβαίνουν, τα ανέχονται«.

«Χθες κοιτούσαν όλοι τον πρωθυπουργού που μιλούσε για όλα αυτά στη Βουλή, σαν να έλεγαν ”κι μας τί μας τα λες; Τί φταίμε εμείς για ένα πρωτοσέλιδο;”, ένα πρωτοσέλιδο, που ήταν από την πρώτη ως την τελευταία λέξη μία άθλια στοχοποίηση για τον Γιώργο Μυλωνάκη», συνέχισε.

«Δεν μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο και τα ψέματα», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάστε το ΝΔ βιαστές; το ΝΔ δολοφόνοι;», σημείωσε.