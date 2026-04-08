Με το viral “6-7” η ανακοίνωση Μητσοτάκη για απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 – Τι είναι

Χρησιμοποιώντας τον viral όρο “6-7” ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την απαγόρευση της πρόσβασης των ανήλικων κάτω από 15 ετών στα social media.

Ο κ. Μητσοτάκης άρχισε το βίντεο που ανήρτησε στα social media του με τη συγκεκριμένη φράση, κάνοντας και τη χαρακτηριστική κίνηση, που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι νέοι, προκειμένου να τους τραβήξει την προσοχή.

Τι είναι όμως το “6-7” (six, seven); Πρόκειται για μια αστεία… εμμονή, ένα γλωσσικό παιχνίδι της Generation Alpha, της γενιάς που γεννήθηκε περίπου μεταξύ 2010 και 2024.

Ουσιαστικά, κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι σημαίνει, με πολλούς να το περιγράφουν ως έναν αδόκιμο όρο, χωρίς σαφή ορισμό, ως ένα inside joke ή απλώς μια δημοφιλής έκφραση που ενώνει όσους τη χρησιμοποιούν, χωρίς να έχει συγκεκριμένη έννοια.

Το πιο πιθανό είναι η συγκεκριμένη λέξη να προέρχεται από το τραγούδι “Doot Doot (6 7)” του ράπερ Skrilla, στο οποίο ακούγεται ο στίχος: “6-7, I just bipped right on the highway (6-7, μόλις έκανα στροφή στην εθνική οδό)”. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε αυτό το τραγούδι να παραπέμπει στον αστυνομικό κωδικό 10-67, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός θανάτου.

Ο ίδιος ο ράπερ είχε πει στη Wall Street Journal: “Ποτέ δεν έδωσα (σ.σ. στη φράση) πραγματικό νόημα, και ακόμα δεν θα ήθελα να το κάνω”, υποστηρίζοντας ότι η απουσία νοήματος είναι “ο λόγος για τον οποίο όλοι συνεχίζουν να την λένε”.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο νεαρός μπασκετμπολίστας Taylen Kinney εκτόξευσε τη φράση. Σε ένα βίντεο που ανέβασε η ομάδα του, Overtime Elite, ένας συμπαίκτης του Kinney τού ζήτησε να βαθμολογήσει ένα ρόφημα Starbucks με άριστα το 10.

“Κάτι σαν 6… 6… 6-7“, απάντησε, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, σαν να ζυγίζει δύο επιλογές στα χέρια του.

Από εκεί και μετά, η χρήση του hashtag #67 στα social media εκτοξεύτηκε. Μάλιστα, σε μια ασυνήθιστη επιλογή για τα λεξικά, η Dictionary.com ανακοίνωσε ότι η “λέξη της χρονιάς” για το 2025 είναι το “6‑7”, ένας όρος που δεν είναι πραγματικά λέξη και στην ουσία δεν έχει σαφές νόημα.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου που δεν έχει ξεκάθαρη σημασία — αλλά έγινε τόσο διαδεδομένος — αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα εξελίσσεται στην ψηφιακή εποχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναζητήσεις για το “6‑7” αυξήθηκαν 6 φορές από τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποίησε το λεξικό για την επιλογή.