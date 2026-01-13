Κατερίνα Μονογυιού: Συγκινεί με ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του του αδελφού της, Τζώρτζη – “Όλα άλλαξαν με την απουσία σου”

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από το τροχαίο που κόστισε την ζωή στον επιχειρηματία Τζώρτζη Μονογυιού. Η βουλεύτρια της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, με αφορμή την θλιβερή επέτειο, ανέβασε ανάρτηση με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του.

“Μου λείπεις τόσο πολύ. Όλα άλλαξαν με την απουσία σου…4 χρόνια μακριά μας και τόσο κοντά μας όταν σε χρειάζομαι!!!!

Καλό παράδεισο αδελφούλη μου!!!!” τονίζει στο συγκινητικό της μήνυμα στο Facebook.