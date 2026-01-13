Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατερίνα Μονογυιού: Συγκινεί με ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του του αδελφού της, Τζώρτζη – “Όλα άλλαξαν με την απουσία σου”

"4 χρόνια μακριά μας και τόσο κοντά μας όταν σε χρειάζομαι"

Κατερίνα Μονογυιού: Συγκινεί με ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του του αδελφού της, Τζώρτζη – “Όλα άλλαξαν με την απουσία σου”
ΠΗΓΗ: Katerina Monogiou/ FB
DEBATER NEWSROOM

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από το τροχαίο που κόστισε την ζωή στον επιχειρηματία Τζώρτζη Μονογυιού. Η βουλεύτρια της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, με αφορμή την θλιβερή επέτειο, ανέβασε ανάρτηση με ένα συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του.

“Μου λείπεις τόσο πολύ. Όλα άλλαξαν με την απουσία σου…4 χρόνια μακριά μας και τόσο κοντά μας όταν σε χρειάζομαι!!!!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλό παράδεισο αδελφούλη μου!!!!” τονίζει στο συγκινητικό της μήνυμα στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ