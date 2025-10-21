Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η σπόντα Χατζηδάκη για Κωνσταντοπούλου: "Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω" (βίντεο)

Πώς σχολίασε την αποχώρηση της προέδρου της Πλεύσης από εκπομπή

Η σπόντα Χατζηδάκη για Κωνσταντοπούλου: “Μην με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Στην αποχώρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε με… χιούμορ ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στα ερωτήματα των παρουσιαστών της εκπομπής “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Μην με ρωτάτε για τον κ. Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω».

Τότε, οι παρουσιαστές Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, απάντησαν με χιούμορ: «Αποχωρήστε».

«Διότι εδώ έχετε παράδοση στον σταθμό, να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος για τον κ. Τσίπρα, αποχωρεί ο συνεντευξιαζόμενος» συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης, με τους “Αταίριαστους” να λένε: «Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου το έκανε».

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

