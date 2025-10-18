Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» – Αποχώρησε on air από τον ΣΚΑΪ

Μία επεισοδιακή στιγμή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/10) στην εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε έντονη εμφάνιση.

Μετά από διαφωνία με την παρουσιάστρια, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποφάσισε να αποχωρήσει από το πλατό. Η Φαίη Μαυραγάνη της ζήτησε να ξανασκεφτεί την απόφασή της και να επιστρέψει, ώστε να συνεχιστεί η πολιτική συζήτηση, ωστόσο η Κωνσταντοπούλου έμεινε σταθερή στην απόφασή της.

Τι συνέβη

Όπως ενημέρωσε η Φαίη Μαυραγάνη μετά την επιστροφή της από το διαφημιστικό διάλειμμα, η συνέντευξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προγραμματιστεί για τις 8:00, ωστόσο η αρχηγός της «Πλεύσης Ελευθερίας» έφτασε στο πλατό στις 8:20.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε τη συζήτηση ρωτώντας την Κωνσταντοπούλου για την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», με την ίδια να απαντά: «αν συνεχίσετε να με ρωτάτε θα φύγω».

Κατόπιν, όταν τέθηκε το θέμα του Πάνου Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε ξανά να απαντήσει. Στη συνέχεια, άφησε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό, ενώ η Φαίη Μαυραγάνη την προέτρεψε να επανέλθει.

«Δεν θα μας υπαγορεύσουν οι πολιτικοί τι θα ρωτάμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ο καθένας αποφασίζει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε να αποχωρήσει. Εμείς συνεχίζουμε», σχολίασε η παρουσιάστρια επιστρέφοντας από το διάλειμμα.

Με χιούμορ, η Φαίη Μαυραγάνη χαρακτήρισε τη συνέντευξη «την πιο σύντομη της ζωής μου».