Γιώργος Αμυράς: Παντρεύτηκε με τον σύντροφό του – Τον “πρόδωσε” το πόθεν έσχες

Εκτός από τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, πολλές τα πόθεν έσχες των πολιτικών αποκαλύπτουν και άγνωστες λεπτομέρειες της προσωπικής τους ζωής.

Έτσι έγινε και στην περίπτωση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αμυρά, καθώς το πόθεν έσχες “πρόδωσε” ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό του.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύφθηκε, ο κ. Αμυράς που ανέλαβε βουλευτική έδρα μετά την αποχώρηση του Κώστα Τασούλα προκειμένου να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν από περίπου δύο χρόνια παντρεύτηκε ή υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον αρχιτέκτονα Βασίλη Κυριακόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Αμυράς διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική του ζωή και γι’ αυτό η είδηση του γάμου του έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.