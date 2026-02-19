Ανδρουλάκης: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» (Βίντεο)
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δίνει την απάντηση του στο Tik Tok
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου .
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς… και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.
@nikos.androulakis
Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη ,για τη επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ .
