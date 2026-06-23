Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 72χρονος σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 72χρονος από την παραλία του Αγίου Μάμα του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.

Ο 72χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.