Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» την Κυριακή

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», την Κυριακή 13-9-2026, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 07.30΄-12.30΄, στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους περιοχής Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ως εξής:

 Πειραιώς, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηρακλειδών και Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

 Ιερά Οδός, στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφ. Αθηνών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 Στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση Λεωφ. Αθηνών & Ιεράς Οδού έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) έως την Ιερά Οδό Ελευσίνας (20,000 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

 Ιερά Οδός Ελευσίνας, από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου έως τη συμβολή της με την οδό Μουρίκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

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Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.