«Τότε και Τώρα»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ

Πρεμιέρα έκανε χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η νέα σειρά μυθοπλασίας, «Τότε και Τώρα» με τους Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα, με το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και τους χρήστες των social media να την αγκαλιάζουν θερμά και να ανταποκρίνονται θετικά στη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ.

Η Σούλα και ο Τάκης από το ΤΟΤΕ, ο Σπύρος και η Βαλέρια στο ΤΩΡΑ έκαναν την εμφάνισή τους στην τηλεόραση και στο 1ο επεισόδιο πήγαν για «Αγορά Αυτοκινήτου» με guest star, στον ρόλο του πωλητή, τον Λαέρτη Μαλκότση.

Ο Αλέξανδρος και η Έλενα ενσαρκώνουν δύο ζευγάρια από δύο διαφορετικές εποχές, αλλά με έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο γρήγορος ρυθμός, το έξυπνο σενάριο, το μοναδικό styling και οι μεταμφιέσεις των πρωταγωνιστών, οι χιουμοριστικές ατάκες και οι αυτοσχεδιασμοί των δύο κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό: 961.917 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ για να παρακολουθήσουν τις διασκεδαστικές περιπέτειες των δύο ζευγαριών.

Στο κοινό 18-54, το ποσοστό της σειράς ήταν 15,6%, ενώ στα κοινά 25-44 και 18-44 ήταν πρώτη στο slot μετάδοσής της, με ποσοστά 17,5% και 17,2%, αντίστοιχα.

Και στα social media, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, με το hashtag #ToteKaiTora να γίνεται trend στο Χ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να παραμένει στις πρώτες θέσεις της πλατφόρμας για πολλές ώρες μετά από το τέλος του επεισοδίου. Οι χρήστες ταυτίστηκαν με τους χαρακτήρες, αναπαρήγαγαν τις αστείες ατάκες των πρωταγωνιστών και τα σχόλια διαδέχονταν το ένα το άλλο.

Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα και Αλέξανδρος την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00, έχουν να πάρουν «Βαθμούς Σχολείου» με guest star τη Θάλεια Ματίκα, στον ρόλο της δασκάλας.

Στο ΤΟΤΕ, ο Τάκης και η Σούλα επισκέπτονται τη δασκάλα του γιου τους. Εκεί μαθαίνουν ότι είναι πολύ καλός μαθητής, κάτι που κάνει έξαλλο τον Τάκη. Όταν όμως δει τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του παιδιού του, ίσως αλλάξει γνώμη.

Στο ΤΩΡΑ, ο Σπύρος και η Βαλέρια επισκέπτονται τη δασκάλα της κόρης τους. Εκεί πληροφορούνται ότι η κόρη τους δεν τα πάει καλά στα μαθήματα και αρνούνται να το πιστέψουν. Σύντομα, θα συμφωνήσουν πως απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο που φταίει για όλα.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν! Το «Τότε και Τώρα», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες, μας το υπενθυμίζουν κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.