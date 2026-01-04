To DEBATER αποχαιρετά τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης Γιώργο Παπαδάκη

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αποχαιρετούνται εύκολα, γιατί για δεκαετίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος από το απόγευμα της Κυριακής 4/1 δεν είναι πια μαζί μας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλώς ένας παρουσιαστής πρωινής εκπομπής. Ήταν η φωνή που συνόδευε τα ξυπνήματά μας, ο άνθρωπος που έμαθε σε μια ολόκληρη γενιά τι σημαίνει ενημέρωση με ένταση, αμεσότητα και –πάνω απ’ όλα– αλήθεια.

Με τη δική του σφραγίδα, η πρωινή τηλεόραση απέκτησε ρυθμό, νεύρο και ουσία. Δεν φοβήθηκε τις δύσκολες ερωτήσεις, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν υποκρίθηκε ποτέ κάτι άλλο από αυτό που ήταν: ένας δημοσιογράφος παλιάς κοπής, με πάθος για τη δουλειά και σεβασμό στον τηλεθεατή.

Ο θάνατος του δεν είναι απλώς το τέλος μιας τηλεοπτικής διαδρομής. Είναι το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου της ελληνικής ενημέρωσης. Και γι’ αυτό, δεν λέμε «αντίο», αλλά ευχαριστώ για όσα μας δίδαξε και μας έμαθε.

Οι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι του DEBATER εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του που βιώνει τον πόνο της απώλειας του δικού της ανθρώπου.