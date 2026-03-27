Θανάσης Πάτρας: «Η μετακίνηση της εκπομπής έχει διπλή ανάγνωση – Για άλλους είναι υποβάθμιση και για άλλους αναβάθμιση»

Ο Θανάσης Πάτρας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Τσαούση για τη μετακίνηση της εκπομπής του από την καθημερινή ζώνη στη βραδινή ζώνη της Κυριακής, καθώς και για την επέκταση της διάρκειάς της από μία σε τρεις ώρες.

Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με τη νέα μορφή της εκπομπής, δηλώνοντας ότι η αλλαγή δεν τον επηρεάζει αρνητικά, παρά τυχόν σχόλια που μπορεί να κυκλοφόρησαν. «Είμαι πολύ χαρούμενος.

Πρόκειται για μια νέα ροή, υπάρχει το άγχος της πρεμιέρας, αλλά η ομάδα δουλεύει με χαρά και όλα είναι έτοιμα στο χαρτί. Δόξα τω Θεώ η απόδοση ήταν καλή και λάβαμε θετικά σχόλια από τον κόσμο», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η εκπομπή θα συνεχίσει στον γνώριμο καμβά της: με την παρέα, την πλάκα με τηλεοπτικά αποσπάσματα και viral θέματα, ενώ θα προστεθούν και καλεσμένοι που θα συμμετέχουν ζωντανά.

Όσον αφορά τυχόν αρνητικά σχόλια, ο Θανάσης Πάτρας σημείωσε: «Κάποιοι μπορεί να το δουν ως υποβάθμιση, άλλοι ως αναβάθμιση. Προσωπικά, δεν έχω ακούσει τίποτα αρνητικό».