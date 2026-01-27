Survivor SPOILER – Τρίτη (27/1): Μια απρόσμενη εμφάνιση στο συμβούλιο θα ταράξει τις δύο ομάδες

Οι ισορροπίες στο Survivor ανατρέπονται πλήρως, καθώς μια απρόσμενη εμφάνιση στο αποψινό συμβούλιο του νησιού αναμένεται να αφήσει άφωνους παίκτες και τηλεθεατές. Στο μεταξύ, μια ξαφνική αποχώρηση προκαλεί σοκ και αναστατώνει τις δύο ομάδες.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Φανής Παντελάκη έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις των Επαρχιωτών απέναντί της. Οι Επαρχιώτες βρίσκονται πλέον σε αναβρασμό και οι ανθρώπινες σχέσεις, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, δοκιμάζονται.

Η Φανή Παντελάκη νιώθει απογοητευμένη και αδικημένη από την ομάδα της και δεν διστάζει να μιλήσει και να διαμαρτυρηθεί για τη στάση τους. Όμως ένας νέος στίβος μάχης περιμένει Αθηναίους και Επαρχιώτες, απόψε, για την τρίτη ασυλία και όλοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι στον πάγκο της Μπλε ομάδας ανεβαίνουν με τον Μιχάλη Σηφάκη