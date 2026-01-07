Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Φάνηκε με τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη ότι δεν ήμασταν ζωντάνα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε ζωντανά στο «Happy Day» την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σχετικά με τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές των προηγούμενων ημερών. Η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως το γεγονός έγινε αντιληπτό λόγω της αδυναμίας άμεσης κάλυψης της είδησης του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη.

Χωρίς διάθεση απολογίας, εξήγησε πως ο χρονισμός της απώλειας συνέπεσε με το διάλειμμα της εκπομπής και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, αποκαθιστώντας πλέον την επικοινωνία με το κοινό σε πραγματικό χρόνο.

«Για εμάς είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας σε αυτό το ωραίο πρωινό ξύπνημα. Καλή υγεία, με φως, με όμορφες ειδήσεις που τις έχουμε ανάγκη. Δεν ξεκίνησε με αυτές το 2026 αλλά δεν πειράζει, έχουμε καιρό να γυρίσουμε τροχό.

Θέλω να πω – επειδή άκουσα ότι ήταν εργάσιμη η Δευτέρα 5 του μήνα και γιατί λείπαμε – το Happy Day ήταν η μοναδική εκπομπή ή από τις λίγες ψυχαγωγικές που ήταν ζωντανά στις επάλξεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου.

Δεν το λέω με διάθεση απολογίας και άλλες φορές συμβαίνει, όλοι γράφουμε κάποιες εκπομπές και τις μαγνητοσκοπούμε για να βγούμε σε κάποιες ημέρες άδειας, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους συνεργάτες μας.

Έτυχε φέτος με κάποια γεγονότα, όπως με τον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη, να φανεί ότι δεν ήμασταν ζωντανά να πούμε μια κουβέντα, το κάναμε μέσω των social media. Αλλά η αγάπη του κόσμου και η θλίψη για αυτή την απώλεια είναι γεγονός και την έχουμε νιώσει όλοι μας», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

